Zgodna Soraya iz 'Gospodina Savršenog' ima i brata: Nogometnu svlačionicu dijelio s našim Vatrenim

U petoj sezoni popularnog showa "Gospodin Savršeni" ogromnu pažnju gledatelja privukla je 21-godišnja Soraya Šimić, privlačna djevojka koja se našla u Petrovu timu i čija je pojava izazvala brojne reakcije.

Atraktivni 21-godišnjakinji show donosi veliku pozornost, no nije ona jedina članica obitelji Šimić koja je popularna.

Naime, Sorayin mlađi brat Noa-Gabriel profesionalno se bavi nogometom, i to u njemačkom klubu koji je dio je jednog od najvećih sportskih klubova u zemlji sa oko 6.000 članova koji učestvuju u dvadesetak različitih sportova. Kako je rođen u Augsburgu, gradu na jugozapadu savezne države Bavarske, ni ne čudi da je karijeru odlučio graditi upravo u tom dijelu Njemačke.

Godine 2022. dijelio je i svlačionicu s hrvatskim reprezentativcem Franjom Ivanovićem, a igrajući s Augsburgom osvojili su i juniorsko prvenstvo jugozapadne Njemačke te su izborili plasman u polufinale juniorske (U-19) Bundeslige.

Međutim, baš poput Soraye, i Noa-Gabriel osjeća snažnu povezanost s Hrvatskom pa je zaigrao i za hrvatsku nogometnu U-19 reprezentaciju.

Govoreći o svom bratu, Soraya je istaknula kako joj je selidba iz Njemačke u Hrvatsku bila teška upravo zbog razdvojenosti od obitelji koja je ostala u Njemačkoj. Na društvenim mrežama crnokosa 21-godišnjakinja ne krije koliko je povezana s bratom, nazvala ga je svojom najdražom osobom, ali i napisala i kako djevojke uvijek vole mlađu braću kao da su njihova vlastita djeca.

