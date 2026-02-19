Umjerena konzumacija kave i čaja povezana s nižim rizikom od demencije

Novo opsežno znanstveno istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA) pokazuje da je umjerena konzumacija kave koja sadržava kofein i čaja* (Camellia Sinensis), povezana s nižim rizikom od razvoja demencije, sporijim kognitivnim padom i očuvanjem moždanih funkcija u starijoj životnoj dobi.

Studiju su vodili istraživači iz Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health i Broad Institute of MIT and Harvard, a obuhvatila je 131.821 sudionika dviju dugogodišnjih američkih kohortnih studija – Nurses’ Health Study i Health Professionals Follow-Up Study. Sudionici su praćeni do 43 godine, uz ponavljane procjene prehrambenih navika i kognitivnog statusa.

Ključni nalazi

Tijekom razdoblja praćenja zabilježeno je 11.033 slučaja demencije. Analiza podataka pokazala je da su sudionici s najvišim unosom kofeina imali približno 18% niži rizik od razvoja demencije u usporedbi s osobama koje su rijetko ili nikada konzumirale kofein.

Osobe koje su redovito konzumirale kavu s kofeinom također su rjeđe prijavljivale subjektivne poteškoće s pamćenjem, a u određenim objektivnim testovima pokazivale su bolje ukupne rezultate kognitivnog funkcioniranja. Slični obrasci zabilježeni su i kod konzumacije čaja.

Nasuprot tome, kava bez kofeina nije pokazala statistički značajnu povezanost s nižim rizikom od demencije, što upućuje na mogućnost da kofein ima važnu ulogu u zapaženim učincima. Autori ističu da su za potvrdu mehanizama djelovanja potrebna dodatna istraživanja.

Umjerena konzumacija pokazala se najpovoljnijom

Najizraženije povezanosti zabilježene su kod sudionika koji su dnevno konzumirali približno dvije do tri šalice kave s kofeinom ili jednu do dvije šalice čaja (Camellia Sinensis). Veći unos kofeina u ovom istraživanju nije bio povezan s negativnim kognitivnim učincima, već je pokazivao sličan obrazac povezanosti kao i umjerena konzumacija.

* Camellia sinensis je biljka od čijih listova i pupoljaka nastaju svi pravi čajevi – bijeli, žuti, zeleni, oolong, crni i fermentirani.

Vodeći autori naglašavaju kako su rezultati ohrabrujući, ali i kako je riječ o asocijacijskoj studiji, što znači da pokazuje povezanost, ali ne dokazuje uzročnu vezu. Veličina učinka procijenjena je kao relativno umjerena, a konzumacija kave i čaja predstavlja jedan od potencijalnih čimbenika koji mogu pridonijeti očuvanju kognitivnih funkcija.

Prevencija kao ključno područje istraživanja

Budući da su mogućnosti liječenja demencije i dalje ograničene te uglavnom pružaju skroman učinak nakon pojave simptoma, znanstvena zajednica posljednjih godina snažno se usmjerava na istraživanje preventivnih pristupa. Posebna pažnja posvećena je životnim navikama, uključujući prehranu.

Kava i čaj sadrže bioaktivne spojeve poput kofeina i polifenola, koji se u prethodnim istraživanjima povezuju s potencijalnim neuroprotektivnim djelovanjem. Međutim, ranija istraživanja često su imala kraće razdoblje praćenja ili ograničene podatke o dugoročnim obrascima konzumacije.

Ova studija, zahvaljujući višedesetljetnom praćenju velikog broja sudionika, omogućila je detaljniju analizu odnosa između unosa napitaka i kognitivnih ishoda – od subjektivnih poteškoća do klinički dijagnosticirane demencije.

Istraživači su dodatno analizirali podatke prema genetskoj predispoziciji sudionika za razvoj demencije te su utvrdili da je zapažena povezanost bila slična bez obzira na genetski rizik.

Zaključak

Rezultati objavljeni u JAMA upućuju na to da je umjerena konzumacija kave s kofeinom i čaja povezana s nižim rizikom od demencije i boljim pokazateljima kognitivne funkcije u starijoj dobi. Autori ističu potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se preciznije razjasnili biološki mehanizmi koji stoje iza tih opažanja.

Cjeloviti rad objavljen je pod naslovom “Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function” u časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA).