Htio nećakinji pokazati detektor metala, pa pronašao blago: Vrijednost mu je zaista vrtoglava

Svima nam se barem jednom dogodilo da na cesti ili u parku pronađemo kovanicu, bilo to sitniš ili možda nešto veći iznos. No, britanskom profesoru Tomu Licenseu (46) pronalazak na polju na području Bury St. Edmundsa postao je mnogo veći od običnog slučaja sreće.

Tom je, naime, šetao s nećakinjom, uživajući u opuštajućoj šetnji po polju, dok je istovremeno koristio detektor metala. Iako se na početku činilo kao svaki drugi dan u prirodi, korak po korak otkrio je nešto nevjerojatno - čak 17 kovanica iz željeznog doba, ostataka iz prošlih civilizacija.

Kada je shvatio da je pronašao povijesnu vrijednost, odmah ih je odlučio odnijeti na procjenu i prodaju. Prema njegovim riječima, ove kovanice mogle bi mu donijeti iznos koji se kreće oko 25.000 funti (oko 28.592 eura).

Prvi pronalazak

S nećakinjom je krenuo u potragu za metalima, a s obzirom na loše vremenske uvjete, odlučio je koristiti detektor metala, predosjećajući da bi mogao naići na nešto zanimljivo.

"Razlog zbog kojeg sam otišao na to polje bio je taj što se moja nećakinja oduševila traženjem plemenitih metala pa sam joj htio pronaći prikladno mjesto. Kad sam stigao tamo, primijetio sam da se polje blago uzdiže od obližnjeg potoka i da ima tamno, muljevito tlo koje je u suhom listopadskom danu bilo u savršenom stanju. Zato sam odlučio upotrijebiti svoj pouzdani detektor metala", prepričao je Licence.

Foto: Profimedia

Krenulo je žestoko

No, ubrzo je pronašao nešto mnogo vrjednije - drevni zlatni novčić, stater.

"Kasnije poslijepodne počeo sam hvatati signale i pronašao dva komada vikinškog srebra. Nastavio sam tražiti i na svoje zaprepaštenje otkrio zlatni stater", opisuje uzbuđeni profesor.

Nastavak je bio još dramatičniji.

"Nakon što sam promijenio postavke na detektoru i ponovno prošao označene redove, pronašao sam još šest statera. Kad se počelo mračiti, nazvao sam vlasnika zemljišta i odnio kovanice kako bih ih pokazao njemu i njegovoj supruzi. Kasnije tog tjedna vratio sam se na polje i pronašao još kovanica - ukupno 17", otkrio je dalje.

Foto: Profimedia

Što će učiniti s novcem?

Iako je rođen na potpuno drugom mjestu, Tom ima posebne razloge zašto je upravo ovo područje odabrao za svoju potragu.

"Rođen sam u Essexu, ali moja obitelj ima korijene na području Bury St. Edmundsa i volim zamišljati da je kovanice ovdje zakopao jedan od mojih predaka“, rekao je Tom s osmijehom.

Međutim, unatoč njegovom nevjerojatnom pronalasku, ovih 17 kovanica neće završiti u njegovim rukama. Naime, s vlasnikom zemljišta podijelit će se novac od pronađenog blaga, a svatko će zadržati po jednu kovanicu.