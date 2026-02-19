U trenutku kad je njezin šogor uhićen, elegantna kraljica Camilla primila buket cvijeća

I baš u trenutku kada je čitavo Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i cijeli svijet u stanju šoka radi uhićenja bivšeg princa Andrewa, kraljica Camilla odlučila je nabaciti osmijeh te napustiti rezidenciju u Westminsteru.

Foto: Stefan Rousseau/PA Images/Profimedia

Foto: Stefan Rousseau, PA Images/Alamy/Profimedia

78-godišnja kraljica tako je viđena u Westminsteru kako se uputila se prema dvorani Sinfonia Smith Square u Westminsteru na predstavu odjevena u elegantnu kombinaciju u crnom.

Iako je u trenutku njezinog pojavljivanja ispred rezidencije te u koncertnoj dvorani u kraljevskoj obitelji vladala prava krizna situacija, elegantna Camilla je ulaskom u dvoranu zaradila glasan pljesak, a dobila je i buket cvijeća.

Podsjetimo, princ Andrew postao je prvi istaknuti član britanske kraljevske obitelji u modernoj povijesti kojem su stavljene lisice, a tako je još jedanput poljuljan ugled monarhije koja se već desetljećima bori sa sve glasnijim antimonarhistima.

