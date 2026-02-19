FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U ŠKAKLJIVIM OKOLNOSTIMA /

U trenutku kad je njezin šogor uhićen, elegantna kraljica Camilla primila buket cvijeća

U trenutku kad je njezin šogor uhićen, elegantna kraljica Camilla primila buket cvijeća
×
Foto: Stefan Rousseau, PA Images/Alamy/Profimedia

Da poslovne obaveze ne staju čak ni u kriznim situacijama, potvrdila je danas kraljica Camilla koja je u trenutku dok su princu Andrewu stavljali lisice na ruke morala izaći na jednu od kraljevskih obaveza

19.2.2026.
14:46
Hot.hr
Stefan Rousseau, PA Images/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

I baš u trenutku kada je čitavo Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i cijeli svijet u stanju šoka radi uhićenja bivšeg princa Andrewa, kraljica Camilla odlučila je nabaciti osmijeh te napustiti rezidenciju u Westminsteru.

U trenutku kad je njezin šogor uhićen, elegantna kraljica Camilla primila buket cvijeća
Foto: Stefan Rousseau/PA Images/Profimedia
U trenutku kad je njezin šogor uhićen, elegantna kraljica Camilla primila buket cvijeća
Foto: Stefan Rousseau, PA Images/Alamy/Profimedia

78-godišnja kraljica tako je viđena u Westminsteru kako se uputila se prema dvorani Sinfonia Smith Square u Westminsteru na predstavu odjevena u elegantnu kombinaciju u crnom.

Iako je u trenutku njezinog pojavljivanja ispred rezidencije te u koncertnoj dvorani u kraljevskoj obitelji vladala prava krizna situacija, elegantna Camilla je ulaskom u dvoranu zaradila glasan pljesak, a dobila je i buket cvijeća.

Podsjetimo, princ Andrew postao je prvi istaknuti član britanske kraljevske obitelji u modernoj povijesti kojem su stavljene lisice, a tako je još jedanput poljuljan ugled monarhije koja se već desetljećima bori sa sve glasnijim antimonarhistima.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto da tulum odgodite do Uskrsa i jesu li hejt komentari moderni grijeh: Pater kod Mojmire o smislu Korizme

 

 

Kraljica CamillaKraljevska ObiteljPrinc Andrew
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx