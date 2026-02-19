Pogledajte što ide prema Hrvatskoj, DHMZ upalio alarme: Prvo snijeg, a onda novi šok
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za sutra upozorenja za više regija
Tijekom noći stiže ciklona te će sa sjevera pritjecati sve hladniji zrak. Zbog zahlađenja će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. U kontinentalnim krajevima mjestimice je moguć nastanak tanjeg snježnog pokrivača, pri čemu se najviše snijega očekuje na sjeveru zemlje i u Gorskoj Hrvatskoj. U tim bi područjima moglo napadati oko deset centimetara snijega, a u višim predjelima i više od toga.
"Na kopnu će kiša postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, a poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita",upozorava DHMZ.
U unutrašnjosti će zapuhati umjeren, ponegdje i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu se prognozira jaka do olujna bura, osobito podno Velebita, gdje su mogući i orkanski udari. Meteorolozi upozoravaju da će biti osjetno hladnije.
Dnevne temperature u kontinentalnim krajevima uglavnom će se kretati između 1 i 6 °C, a u večernjim satima dodatno će pasti. Uz obalu i na otocima očekuje se od 10 do 13 °C.
DHMZ upalio meteoalarme
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za više regija. Za osječku i zagrebačku regiju te Dalmaciju na snazi je žuti alarm, a vrijeme će biti opasno u Istri, na Kvarneru i području Velebita. Na tim područjima DHMZ je izdao narančasto upozorenje.
"Bit će mjestimice olujni, poslijepodne i orkanski udari bure. Najjači udari vjetra 75-130 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", upozorava DHMZ.
Iako će kraj tjedna donijeti minuse i pravu zimsku atmosferu, već početkom idućeg tjedna slijedi nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle porasti i do 17 stupnjeva Celzija, a slično zatopljenje očekuje se i u ostatku zemlje, uz obilje sunčanog vremena.
