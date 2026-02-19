Pogledajte što ide prema Hrvatskoj, DHMZ upalio alarme: Prvo snijeg, a onda novi šok

Tijekom noći stiže ciklona te će sa sjevera pritjecati sve hladniji zrak. Zbog zahlađenja će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. U kontinentalnim krajevima mjestimice je moguć nastanak tanjeg snježnog pokrivača, pri čemu se najviše snijega očekuje na sjeveru zemlje i u Gorskoj Hrvatskoj. U tim bi područjima moglo napadati oko deset centimetara snijega, a u višim predjelima i više od toga.

"Na kopnu će kiša postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, a poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita",upozorava DHMZ.

U unutrašnjosti će zapuhati umjeren, ponegdje i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu se prognozira jaka do olujna bura, osobito podno Velebita, gdje su mogući i orkanski udari. Meteorolozi upozoravaju da će biti osjetno hladnije.

Dnevne temperature u kontinentalnim krajevima uglavnom će se kretati između 1 i 6 °C, a u večernjim satima dodatno će pasti. Uz obalu i na otocima očekuje se od 10 do 13 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ upalio meteoalarme

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za više regija. Za osječku i zagrebačku regiju te Dalmaciju na snazi je žuti alarm, a vrijeme će biti opasno u Istri, na Kvarneru i području Velebita. Na tim područjima DHMZ je izdao narančasto upozorenje.

"Bit će mjestimice olujni, poslijepodne i orkanski udari bure. Najjači udari vjetra 75-130 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

Iako će kraj tjedna donijeti minuse i pravu zimsku atmosferu, već početkom idućeg tjedna slijedi nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle porasti i do 17 stupnjeva Celzija, a slično zatopljenje očekuje se i u ostatku zemlje, uz obilje sunčanog vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Orkanska bura stvorila kaos pod Velebitom: 'Kružimo već pola sata, sve je zatvoreno'