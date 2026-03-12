Meteorolog najavio preokret vremena: Naoblačenje s kišom i pad temperature

Stiže nam nešto više vlage sa Sredozemlja, ali ostaje razmjerno toplo u polju anticiklone. Frontalni poremećaji glavninom se premještaju sjevernije od naših krajeva, ali nam zato neće biti sasvim stabilno.

Četvrtak

U prvome dijelu dana oblačnije uz mjestimičnu kišu na Jadranu i krajevima uz njega, a moguć je lokalno i koji izraženiji pljusak praćen grmljavinom, osobito na srednjem dijelu. U nizinskom dijelu zemlje u početku više vedrine, točnije, dulja sunčana razdoblja i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na moru jugo. Samo jutro zato manje hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj više oblaka, ali tek sporadično može biti kratkotrajne kiše ili kojeg pljuska, češće oko Banovine i gorja. Vjetar slab jugozapadni, ali prema večeri okreće na sjeverni i sjeveroistočni, najprije na sjeveru područja. Temperatura malo niža, bit će između 16 i 18 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu porast naoblake, lokalno kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i u Podravini. No, bez većih količina oborine. Vjetar slabi, a tek malo manje toplo, oko 18 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo, ali uz sve više sunčanih razdoblja, krajem dana i razvedravanje. Pritom povremena kiša na sjevernom dijelu sve rjeđa. Jugo će sasvim oslabjeti. Temperatura između 16 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno, ali uz postupno smanjenje naoblake. Ipak, još su u početku sporadično mogući pljuskovi i malo kiše, osobito na širem riječkom području. Jugo slabi, a navečer okreće na buru. Temperatura između 12 i 15 Celzija.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti slijede gotovo pravi proljetni promjenjivi dani. Znači to iznadprosječnu toplinu, ali moguće popodnevne kraće pljuskove, osobito u subotu. Više sunca nakon magle u petak pa i u nedjelju, dok se početkom idućeg tjedna očekuje jače naoblačenje s kišom koje će popratiti i pad temperature. No, izgledno, samo na prosječne vrijednosti za ožujak ili malo ispod toga.

Idućih dana na moru

Na Jadranu djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano u petak, ali promjenjivije prolazno u subotu, a onda znatno oblačnije od ponedjeljka, uz češću kišu i pljuskove. Temperatura se uz slabo, tek ponegdje umjereno jugo neće značajnije mijenjati, ali će barem malo osvježiti sredinom idućeg tjedna, kada zapuše bura.