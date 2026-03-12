FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENJIVI DANI /

Meteorolog najavio preokret vremena: Naoblačenje s kišom i pad temperature

U prvome dijelu dana oblačnije uz mjestimičnu kišu na Jadranu i krajevima uz njega, a moguć je lokalno i koji izraženiji pljusak praćen grmljavinom

12.3.2026.
5:58
Dorian Ribarić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stiže nam nešto više vlage sa Sredozemlja, ali ostaje razmjerno toplo u polju anticiklone. Frontalni poremećaji glavninom se premještaju sjevernije od naših krajeva, ali nam zato neće biti sasvim stabilno.

Četvrtak

U prvome dijelu dana oblačnije uz mjestimičnu kišu na Jadranu i krajevima uz njega, a moguć je lokalno i koji izraženiji pljusak praćen grmljavinom, osobito na srednjem dijelu. U nizinskom dijelu zemlje u početku više vedrine, točnije, dulja sunčana razdoblja i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na moru jugo. Samo jutro zato manje hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj više oblaka, ali tek sporadično može biti kratkotrajne kiše ili kojeg pljuska, češće oko Banovine i gorja. Vjetar slab jugozapadni, ali prema večeri okreće na sjeverni i sjeveroistočni, najprije na sjeveru područja. Temperatura malo niža, bit će između 16 i 18 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu porast naoblake, lokalno kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i u Podravini. No, bez većih količina oborine. Vjetar slabi, a tek malo manje toplo, oko 18 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo, ali uz sve više sunčanih razdoblja, krajem dana i razvedravanje. Pritom povremena kiša na sjevernom dijelu sve rjeđa. Jugo će sasvim oslabjeti. Temperatura između 16 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno, ali uz postupno smanjenje naoblake. Ipak, još su u početku sporadično mogući pljuskovi i malo kiše, osobito na širem riječkom području. Jugo slabi, a navečer okreće na buru. Temperatura između 12 i 15 Celzija.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti slijede gotovo pravi proljetni promjenjivi dani. Znači to iznadprosječnu toplinu, ali moguće popodnevne kraće pljuskove, osobito u subotu. Više sunca nakon magle u petak pa i u nedjelju, dok se početkom idućeg tjedna očekuje jače naoblačenje s kišom koje će popratiti i pad temperature. No, izgledno, samo na prosječne vrijednosti za ožujak ili malo ispod toga.

Idućih dana na moru

Na Jadranu djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano u petak, ali promjenjivije prolazno u subotu, a onda znatno oblačnije od ponedjeljka, uz češću kišu i pljuskove. Temperatura se uz slabo, tek ponegdje umjereno jugo neće značajnije mijenjati, ali će barem malo osvježiti sredinom idućeg tjedna, kada zapuše bura.

Vremenska PrognozaVrijeme DanasPrognozaPrognoza VremenaKišaPljusak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx