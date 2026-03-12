Propast prijeti sezoni u Hrvatskoj? 'Primijetili smo neka otkazivanja'

Sukob na Bliskom istoku posljedice bi mogao imati i na turizam u Hrvatskoj.

Turistički djelatnici bilježe zastoj rezervacija, a u špici sezone veći interes. Veliko je pitanje i što će biti s cijenama, no iz Ministarstva turizma poručuju da nema razloga za bilo kakve poskupljenje.

Trenutačno od 50 do 80 eura, a u špici sezone ovaj apartman u Umagu odmah do mora iznajmljuje se za 100 eura na dan. Cijene ne planiraju dići.

Predsjednica Udruge iznajmljivača SZ Istre, Dragica Lukin, kaže: "Sigurno nećemo, sad za ovo vrijeme sigurno ne mislimo dizati cijene, jedino ne daj Bože nekih ekstremnih situacija, onda tko zna što će i kako će biti, ali u ovoj situaciji sada kako je, evo sinoć smo imali sastanak Upravnog odbora, nijednog momenta nitko od kolega nije ni spomenuo da bi se cijene mijenjale."

Gosti su im stalni i s njima su redovito u kontaktu.

"Nama još nitko nije otkazao, do sada, do današnjeg dana i nemamo problema", kaže Lukin.

'ima rezervacija koje su otkazane'

No, problem je, zbog sukoba na Bliskom istoku, putnicima iz dalekih zemalja stići do Hrvatske.

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, Barbara Marković, kaže: "Što se tiče Uskrsa, on je stabilan za sada, rezervacije se ne otkazuju. Primijetili smo neka otkazivanja od američkih gostiju, australskih, od onih koji moraju promijeniti dosta letova. Međutim, što se tiče visoke sezone ovisno od destinacije do destinacije se ona puni i za sada ne primjećujemo veće otkaze rezervacija."

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih organizacija pri HGK kaže: "Imamo sasvim sigurno efekat prometnih pravaca koji su išli preko Dohe i Dubaija, a odnosili su se na daleka tržišta, oni su prekinuti i samom tom činjenicom ima i rezervacija koje su otkazane, a odnosi se na ovo vrijeme sada jer gosti ne mogu doći."

Ipak, u Ministarstvu na turističku sezonu gledaju pozitivno te ističu.

Državna tajnica u Ministarstvu turizma, Monika Udovičić (HDZ), kaže da Hrvatska realizira gotovo 85 posto svog turističkog prometa s europskog kontinenta.

"I u ovom trenutku to je definitivno naša prednost jer su to više manje i auto destinacije kojima je Hrvatska bliska zemlja u tom kontekstu", dodaje.

Zastoj u rezervacijama

Turistički djelatnici bilježe zastoj u rezervacijama pa upozoravaju da bi u špici sezone one mogle biti u posljednji tren.

"Očekujem da će ogroman broj ljudi koji sad čeka ipak se odlučiti, ako sve bude u redu, odlazak na ljetovanje, odnosno dolazak u Hrvatsku, ali će to učiniti u zadnjem mogućem momentu i to će svakako doprinijeti neredu na tržištu i velikim oscilacijama cijena", kaže Žgomba.

Barbara Marković kaže: "Svakako da je uvijek bilo takvih situacija, to smo primijetili u pandemiji, da su cijene eskalirale u tom momentu, međutim žalosno je reći cijena jednom kad se digne, jako teško se ponovno sniziti nazad. Ja uvijek zazivam to da cijene budu stabilne, odnosno shodno onome što nudite od usluga."

Iz Ministarstva podsjećaju da je Vlada ograničila cijene goriva i da za bilo kakvo podizanje cijena nema razloga.

"Mi stalno na to upozoravamo da moramo biti cjenovno konkurentni. Odlukama Vlade zajamčene su najniže cijene naftnih derivata što je u ovom trenutku bilo moguće i napraviti - tako da nema osnova za bilo kakva poskupljenja", kaže državna tajnica Udovičić.

Što će biti teško je prognozirati, ali u jednom se svi slažu – čeka nas izazovna turistička sezona.