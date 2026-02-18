Energetska drama: Kako smo ni krivi ni dužni postali heroji Monty Pythonovca i Mađarskoj rekli NE?

HVALA, HRVATSKA! /

Hvala, Hrvatska. Kaže na X-u montipajtonovac i jedan od pionira moderne satire i apsurdnog humora, John Cleese. Ali ne radi se o šali, nego jako ozbiljnoj stvari: Hrvatska igra glavnu ulogu u dramatičnom energetskom sukobu. Odmah dozvolite transport ruske nafte kroz jadranski naftovod, tražili su Mađari i Slovaci. Ne može, odgovorila je Hrvatska i stala na stranu Ukrajine. Hrvatski i mađarski ministri sada ratuju na X-u, a Ante Šušnjar pritom se referira na još jednu britansku humorističnu seriju, kaže 'Nikada ne vjeruj ničemu dok to službeno ne bude demantirano'. Više pogledajte u prilogu