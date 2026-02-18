FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HVALA, HRVATSKA! /

Energetska drama: Kako smo ni krivi ni dužni postali heroji Monty Pythonovca i Mađarskoj rekli NE?

Hvala, Hrvatska. Kaže na X-u montipajtonovac i jedan od pionira moderne satire i apsurdnog humora, John Cleese. Ali ne radi se o šali, nego jako ozbiljnoj stvari: Hrvatska igra glavnu ulogu u dramatičnom energetskom sukobu. Odmah dozvolite transport ruske nafte kroz jadranski naftovod, tražili su Mađari i Slovaci. Ne može, odgovorila je Hrvatska i stala na stranu Ukrajine. Hrvatski i mađarski ministri sada ratuju na X-u, a Ante Šušnjar pritom se referira na još jednu britansku humorističnu seriju, kaže 'Nikada ne vjeruj ničemu dok to službeno ne bude demantirano'. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.2.2026.
22:57
Ivan Skorin
NaftaRuska NaftaJanaf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx