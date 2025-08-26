Vraća se ljeto ali ne za dugo! Meteorolog otkrio što se sve sprema u ovom tjednu
Bit će još toplije uz južinu, vraćaju se dnevne vrućine ali ne za dugo. Stižu pljuskovi i kiša
Tjedan samo započeli najhladnijim jutrom ovog ljeta u dobrom dijelu unutrašnjosti, no do petka prave ljetne prilike. Stiže i topliji zrak sa jugozapada, ispred frontalnih poremećaja koji se protežu od snažne i velike ciklone blizu obala Velike Britanije na putu prema Islandu – to su ostaci uragana Erin. Dio te vlage i svježeg zraka stići će i do naših krajeva krajem tjedna.
UTORAK
Ujutro opet pretežno vedro, ali nešto oblaka pa i kojeg pljuska može biti na otvorenome moru većinom srednjeg Jadrana, možda i oko naših udaljenijih otoka. Inače mirno, tek burin pod Velebitom i na krajnjem jugu. Po kotlinama unutrašnjosti ponegdje nakratko moguća sumaglica. Na kopnu malo manje hladno, ali opet prohladno. Na moru ugodno pa i ugodno toplo.
Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i osjetno toplije, štoviše vrlo toplo, a činit će se nekima i vruće. Bit će oko 28 °C, a vjetar će uglavnom izostajati.
I na istoku sunčano, gotovo potpuno vedro, tek koji oblak oko slavonskog gorja. Tek će ponegdje zapuhati slab jugoistočni vjetar, a bit će osjetno toplije. Temperatura oko 29 °C, dakle, vrlo toplo, moguće i vruće.
U Dalmaciji prave kasno ljetne sunčane prilike. No, ipak lokalni razvoj oblaka moguć u zaleđu i uz gorje pa se ne može sasvim isključiti mogućnost za koji kraći pljusak. Zapuhat će tek slab vjetar s mora, a temperatura slična, između 27 i 29 °C.
Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali će razvoja oblaka biti u unutrašnjosti Istre te u Gorskoj Hrvatskoj uz šansu za kratkotrajni pljusak. No, ništa značajnije. Vjetar većinom slab, a bit će vrlo toplo, između 26 i 28 °C.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
U početku još barem djelomice sunčano, samo u srijedu uz malu mogućnost kojeg pljuska oko gorja. Bit će još toplije uz južinu, vraćaju se dnevne vrućine - do petka. No, onda u noći na subotu naoblačenje sa zapada uz povremenu kišu i pljuskove, koji će prestajati do nedjelje, ali će malo osvježiti.
IDUĆIH DANA NA MORU
Na Jadran uglavnom suho do petka po sve izraženijoj južini. Zatim gomilanje oblaka najprije na sjevernom dijelu kreće moguće obilnija kiša pa i pljuskovi praćeni grmljavinom, a to će se u subotu proširiti na cijelu obalu. Smirivanje krajem tjedna, ostaje vrlo toplo.