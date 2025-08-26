Vraća se ljeto ali ne za dugo! Meteorolog otkrio što se sve sprema u ovom tjednu

Tjedan samo započeli najhladnijim jutrom ovog ljeta u dobrom dijelu unutrašnjosti, no do petka prave ljetne prilike. Stiže i topliji zrak sa jugozapada, ispred frontalnih poremećaja koji se protežu od snažne i velike ciklone blizu obala Velike Britanije na putu prema Islandu – to su ostaci uragana Erin. Dio te vlage i svježeg zraka stići će i do naših krajeva krajem tjedna.

UTORAK

Ujutro opet pretežno vedro, ali nešto oblaka pa i kojeg pljuska može biti na otvorenome moru većinom srednjeg Jadrana, možda i oko naših udaljenijih otoka. Inače mirno, tek burin pod Velebitom i na krajnjem jugu. Po kotlinama unutrašnjosti ponegdje nakratko moguća sumaglica. Na kopnu malo manje hladno, ali opet prohladno. Na moru ugodno pa i ugodno toplo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i osjetno toplije, štoviše vrlo toplo, a činit će se nekima i vruće. Bit će oko 28 °C, a vjetar će uglavnom izostajati.

I na istoku sunčano, gotovo potpuno vedro, tek koji oblak oko slavonskog gorja. Tek će ponegdje zapuhati slab jugoistočni vjetar, a bit će osjetno toplije. Temperatura oko 29 °C, dakle, vrlo toplo, moguće i vruće.

U Dalmaciji prave kasno ljetne sunčane prilike. No, ipak lokalni razvoj oblaka moguć u zaleđu i uz gorje pa se ne može sasvim isključiti mogućnost za koji kraći pljusak. Zapuhat će tek slab vjetar s mora, a temperatura slična, između 27 i 29 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali će razvoja oblaka biti u unutrašnjosti Istre te u Gorskoj Hrvatskoj uz šansu za kratkotrajni pljusak. No, ništa značajnije. Vjetar većinom slab, a bit će vrlo toplo, između 26 i 28 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U početku još barem djelomice sunčano, samo u srijedu uz malu mogućnost kojeg pljuska oko gorja. Bit će još toplije uz južinu, vraćaju se dnevne vrućine - do petka. No, onda u noći na subotu naoblačenje sa zapada uz povremenu kišu i pljuskove, koji će prestajati do nedjelje, ali će malo osvježiti.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadran uglavnom suho do petka po sve izraženijoj južini. Zatim gomilanje oblaka najprije na sjevernom dijelu kreće moguće obilnija kiša pa i pljuskovi praćeni grmljavinom, a to će se u subotu proširiti na cijelu obalu. Smirivanje krajem tjedna, ostaje vrlo toplo.