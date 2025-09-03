Novi red pljuskova, stiže i pojava posebno mrska vozačima. Meteorologinja otkrila kad se vraća sunce

Prijepodne u većini zemlje promjenjivo sa sunčanim razdobljima, bit će kiše i pljuskova, osobito na istoku i jugu zemlje. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i sjeveroistočnjak, a temperatura uglavnom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, jedino u gorju malo niža.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, još će ponegdje pasti malo kiše ili poneki pljusak, ali će prema večeri biti sve manje oblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.

Oborina će najupornija biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu pa će tu i poslijepodne biti kiše i pljuskova, ali do kraja dana će se i ovdje smanjiti naoblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura do najviše 26 stupnjeva.

U Dalmaciji od sredine dana sunčanije i vedrije, ali ne sasvim stabilno pa će povremeno biti kiše ili pljuskova, osobito u Zagori. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura bez veće promjene.

Na sjevernom Jadranu i u gorju u drugom dijelu dana smanjenje naoblake, još će samo ponegdje pasti malo kiše ili poneki pljusak, ali prema večeri sve manje. Podno Velebita će navečer zapuhati bura, a temperatura u gorju od 20 do 23, na moru i do 27 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nastavku tjedna stabilnije vremenske prilike, bit će više sunca, ali neće biti sasvim stabilno pa je i idućih dana moguć jači razvoj oblaka i poneki pljusak i to osobito krajem petka i u noći na subotu. Ujutro će po kotlinama i uz rijeke biti magle, a dnevna temperatura će opet malo rasti pa će do kraja tjedna biti vrlo toplo, ponegdje i vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu do kraja tjedna većinom sunčano, puhat će slab do umjeren vjetar s mora, krajem petka te u subotu na sjevernom dijelu bura. Temperatura bez veće promjene - ujutro toplo, a tijekom dana vruće uz 30-ak stupnjeva.