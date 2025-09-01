Rujan počinje mirno i uz obilje sunca, ali neće tako ostati! Evo kad stižu nevere

Novi tjedan i mjesec kreću stabilno u anticikloni, ali ona slabi uz južinu pred novim poremećajem koji se približava sa zapada. Ta će fronta prolaskom Alpa oslabjeti, ali će nam obilježiti sjedinu tjedna.

PONEDJELJAK

Ujutro većinom vedro pa i mirno te razmjerno svježe, osobito na kopnu gdje po kotlinama i uz obale rijeka može biti mjestimične magle. Tijekom prijepodneva zapuhat će slabo jugo na sjevernom Jadranu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, vjetar slab do tek rijetko umjeren jugozapadni, ali toplije, bit će između 27 i 29 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunca i vedrine, a bit će osjetno toplije nego u nedjelju. Vjetar uglavnom slab, a kao i na zapadu zemlje, temperatura oko 28 °C.

U Dalmaciji sunčano, tek malo oblaka se može razviti u zaobalju ili oko gorja, no ništa značajnije. Temperatura oko 28 °C, a vjetar tek slab s mora, no na otvorenome navečer jačanje juga.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali će se uz jačanje juga skupljati nešto više oblaka na širem riječkom području, osobito njegovu zaleđu pa može biti malo kiše ili kojeg pljuska. Temperatura između 25 i 27 °C, malo niža u gorju.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

Sredinom tjedna jedno prolazno pogoršanje na kopnu. U utorak još djelomice sunčano, malo kiše uglavnom samo u gorju, dok u noći na srijedu može biti i pljuskova i grmljavine, osobito na istoku. Stabilnije od četvrtka, jutra svježa, danju vrlo toplo, vrlo vrlo rijetko uz koji kraći popodnevni pljusak.

Foto: Rtl Danas

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu u utorak po jakom jugu, nevere najprije na sjeveru, dok će na jugu još ostati sunčano. No, krajem dana i u noću na srijedu nevere će se početi pojavljivati i ponegdje u Dalmaciji. Ubrzo smirivanje i razvedravanje. Dosta sunca u drugoj polovici tjedna, ujutro bura, pojačana samo u petak, danju maestral. No, bit će i vrućih rujanskih dana.