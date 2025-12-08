Internet u šoku zbog optičke iluzije: Ovi autobusi su iste veličine, evo kako je to moguće

Optičke iluzije posljednjih su mjeseci postale pravi viralni fenomen na društvenim mrežama. Korisnici ih obožavaju jer u trenu zaokupe pažnju, izazovu rasprave i potaknu nas da preispitamo vlastitu percepciju.

Svaka nova iluzija donosi mali izazov: ono što vidimo na prvu često nije cijela istina, pa se ljudi rado uključuju u komentare, uspoređuju dojmove i pokušavaju otkriti skrivena značenja.

Jedna od takvih iluzija nedavno je privukla pažnju tisuće korisnika Reddita. Objavljena je na popularnoj stranici r/opticalillusions, gdje je osvanula naizgled sasvim obična fotografija - dva školska autobusa koji se voze jedan iza drugoga.

Na prvi pogled čini se kao da je drugi autobus znatno manji od onog ispred sebe, gotovo kao igračka u usporedbi s pravim vozilom. No, tu nastupa trik: iako ih naš mozak tako doživljava, oba autobusa zapravo su iste veličine.

'Nisu iste veličine'

Brojni korisnici uključili su se u raspravu pokušavajući dokučiti kako je ovakva iluzija uopće moguća. Dok su jedni potpuno zbunjeno priznali da im “mozak ne surađuje”, drugi su krenuli analizirati fotografiju iz svih kutova, uspoređivati dijelove autobusa i tražiti tragove koji bi otkrili trik.

Rasprava se brzo rasplamsala, a komentari su se nizali.

"Nema potrebe za mjerenjem. Okrenite sliku za 45 stupnjeva i napravite Magično oko kako biste spojili slike", "Vrh ipak izgleda malo veći", "Nevjerojatno! Što nas navodi na pomisao da su različitih veličina?", "Vaš mozak očekuje da je gornji manji jer je dalje. Ali iste je veličine, što vi interpretirate kao ogroman autobus", "Različitih su veličina . Gornji autobus je puno veći, ali dalje. Zato zauzima više od polovice širine ceste, a bliži autobus zauzima samo oko trećine širine ceste", "Nije baš iste veličine, gornji je malo veći", pisali su.

Kako je moguće da su iste veličine?

Autobusi izgledaju kao da nisu iste veličine zbog kombinacije perspektive, udaljenosti i nagiba ceste. Autobus koji se nalazi dalje automatski se doživljava manjim jer mozak udaljene predmete “umanjuje” kako bi nam dao osjećaj dubine u prostoru.

Uz to, stražnji autobus je na blagoj uzbrdici i zavoju, što ga dodatno vizualno udaljava i čini još manjim nego što jest. Fotografija je snimljena iz kuta koji pojačava taj efekt, pa linije ceste i položaj kamera zapravo stvaraju savršenu optičku iluziju.

Kada se fotografija tehnički izreže, vidi se da su oba autobusa istih dimenzija, no naš mozak instinktivno pogrešno procjenjuje veličinu na temelju perspektive.