Čak 95 % ljudi nije vjerovalo: Da, ove kugle su iste boje, evo kako je to moguće
Jeste li sigurni da možete vjerovati vlastitim očima? Nova optička iluzija s Reddita podijelila je tisuće ljudi jer gotovo nitko ne vjeruje da su ove dvije kugle, koje izgledaju potpuno različito, zapravo iste boje
Optičke iluzije posljednjih su godina postale pravi hit na društvenim mrežama - ljudi obožavaju testirati vlastitu percepciju, svađati se u komentarima oko toga što zapravo vide i dijeliti “mind-blowing” prizore koji im potpuno zbune mozak.
Jedna od takvih upravo je izludjela više od 6.000 korisnika Reddita. Objavljena je u grupi r/OpticalIllusions, a prikazuje kolaž od dvije fotografije kugli. Na lijevoj strani nalazi se kugla na žutoj pozadini, prekrivena ljubičastim točkicama, a na prvi pogled izgleda kao da je plave boje.
Na desnoj strani navodno gledamo svjetlozelenu kuglu na ljubičastoj pozadini, po kojoj su posute žute točkice. Naizgled je sve kristalno jasno - jedna plava, jedna zelena kugla. No, iznenađenje je u tome što su obje zapravo iste boje.
'Nemoguće, laže"
Veliki je broj korisnika u komentarima tvrdio kako autor slike sigurno laže, uvjereni da nema šanse da gledaju u dvije identične nijanse.
"Da, apsolutno su različiti. Izgledaju toliko različito jer su zapravo različitih boja", "Nisu iste boje, jedna je pastelno plava, a druga više pastelno zelena", "Očito nisu iste boje. Prilično me zbunjuju svi ljudi koji tvrde da jesu, koristeći sve vrste različitih programa. Zašto toliko ljudi tvrdi da su to provjerili i vide iste boje", "Ne, nisu! Kuglice s lijeve strane su ljubičaste, desne su žute. Autor objave očito ne razlikuje boje", "Nema iluzije. Boje su drugačije", "Jedna je plava s ljubičastim točkicama, a druga plava sa žutim točkicama. Nisu iste boje", samo su neki od komentara.
Istina je, kuglice su iste boje, evo kako
Drugi su pak posegnuli za raznim programima za uređivanje fotografija i alatima za pipetiranje boja te tako došli do zaključka - nijansa kugli je stvarno iste boje. Pa o čemu je onda riječ?
Dakle, kuglice su stvarno iste boje, ali mozak ih “boji” različito zbog okoline. Naime, u obje kuglice nalazi se ista gradijentna boja (mješavina plavkasto-zelene/tirkizne nijanse).
Preko njih su posute točkice, a pozadina i boja točkica oko kugle su različite - ljevo je žuta pozadina + ljubičaste točke, a desno ljubičasta pozadina + žute točke
Naš vid ne mjeri boju apsolutno kao pipeta u Photoshopu, nego uvijek uspoređuje boju s onim što je oko nje. To se zove istodobni kontrast i prilagodba na pozadinu.
Na žutoj pozadini mozak “vuče” kuglu prema suprotnoj, hladnijoj nijansi, pa je doživljava plavijom. Na ljubičastoj pozadini događa se suprotno - kugla nam djeluje toplije, žućkasto-zeleno.
Točkice se stapaju s kuglom u našem doživljaju, pa mozak računa neku prosječnu boju između kugle i guste mreže točkica. Kako su kombinacije različite s lijeve i desne strane, dojam boje se drastično mijenja, iako je stvarni piksel kugle isti.
Vizualni sustav pokušava procijeniti osvjetljenje i pozadinu, pa boje normalizira. Zato ista boja u različitim kontekstima izgleda kao da je potpuno drugačija.
Kako bismo provjerili radi li se doista o iluziji, odlučili smo ukloniti točkice s fotografije. Kad se one obrišu, postaje jasno da su kugle gotovo iste boje - razlikuju se tek u nijansi, toliko malo da razlika jedva da je vidljiva.