Zbog ove optičke iluzije čak tisućama ljudi stoje upitnici iznad glave: Možete li je vi shvatiti?

Optičke iluzije često znaju zavarati korisnike društvenih mreža, te izazivaju zbunjenost i oduševljenje. Jedna takva iluzija nedavno je oduzela pažnju brojnih Redditora, koji su ostali zbunjeni kada su pogledali fotografiju na kojoj se nalaze stepenice.

Na prvi pogled, fotografija prikazuje mačku koja šapama penje stepenice, no nešto nije u redu s percepcijom. Naime, mnogi su korisnici pomislili kako je mačka legla ispod stepenica i da je glavu smjestila upravo na njih.

Fotografija je izgledala kao da je mačka potpuno postavljena ispod stepenica, a njezina glava izgleda kao da se naslonila na njih, tako što je stvorila potpuno zbunjujuću situaciju.

Kako je ovo moguće?

Ova optička iluzija zbunila je mnoge koji su pokušavali shvatiti kako je ovo moguće, jer je cijela scena izgledala poput nemoguće postavke. Iako su neki korisnici bili na tragu rješenja, mnogi su ostali nesigurni u svojoj interpretaciji.

"Najluđe je što su stepenice odozgo i odozdo prekrivene tepihom, uz ono što svi ostali govore. To je ono što uzrokuje što se događa", "Zbunjujuća je činjenica da su ispod prekrivene tepihom. Uopće ne bi bilo zbunjujuće da su te stepenice drvene", "Snimatelj trenutno stoji u potkrovlju. Strop koji vidimo je jednostavno kat iznad njega. Ako bi snimatelj nastavio ići gore, otišao bi desno (u perspektivi slike) i popeo se stepenicama koje ne vidimo na slici (one pored ograde s lijeve strane slike). Zatim bi se na vrhu počeo penjati stepenicama lijevo (perspektiva slike), što će biti gornja strana stepenica koje su zbunjujuće na slici. Možda će vidjeti mačku, a možda i neće, budući da je ispod stepenica, ovisno o tome kako je dospjela tamo",

"Stepenice se obično sastoje od dva dijela, gazišta i uspona. Gazište je dio na koji se staje. Uspon služi za potporu, ali ga nemaju sve stepenice. Zamislite drvene stepenice koje biste mogli vidjeti kako vode do trijema. Ove stepenice su takve. To omogućuje mački da se provuče ispod gazišta. Dakle, vi ste ispod cijelog stubišta, a mačka vas gleda ispod gazišta jer stubište nema uspona. On je na odmorištu gdje stepenice mijenjaju smjer", objašnjavali su.