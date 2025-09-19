Čak 99% korisnika tvrdi da ovdje ne vide mačku: Provjerite jeste li među rijetkima

Detektivski izazovi na društvenim mrežama već neko vrijeme osvajaju korisnike, a posebno su popularni oni u kojima se životinje savršeno kamufliraju u svoju okolinu. Upravo takve objave često postanu viralne jer bude znatiželju i natjeraju ljude da dobro naoštre oči kako bi pronašli skrivenog ljubimca.

Jedan takav zadatak nedavno je privukao veliku pažnju na Redditu. Naizgled obična fotografija prikazuje kamenu stijenu iznad koje se prostire veliki zeleni grm. No, ono što fotografiju čini posebnijom jest činjenica da se negdje u toj prirodnoj pozadini skriva mačka.

Posts from the findthesniper

community on Reddit

Korisnici sumnjaju da ne postoji mačka

Zadatak je zvučao jednostavno, ali mnogi su se korisnici našli u pravoj potrazi. U komentarima ispod objave nizali su se komentari frustracije i šale, a neki su priznali da mačku nisu uspjeli pronaći čak ni nakon što su im drugi ostavili nekoliko hintova.

Ipak, bilo je i onih s izuzetno oštrim okom koji su je uočili gotovo odmah te se s ponosom pohvalili svojim detektivskim sposobnostima.

"Čak i nakon što sam pročitao spoiler, ne mogu pronaći mačku", "Još uvijek tražim", "Nevjerojatno je koliko stvari koje nisu mačke izgledaju kao mačke kada tražite jednu", "Trebaju mi ​​crveni krugovi i strelice ovdje", "Nema nikakve skrivene mačke. Gledao sam kvadratni centimetar po kvadratni centimetar više od sat vremena i nisam ništa vidio. Čak sam koristio umjetnu inteligenciju da to skeniram i također nisam ništa pronašao", pisali su.

Gdje se nalazi mačka?

Mačka bijele boje leži tik uz crveno cvijeće na vrhu stijene. Savršeno se uklopila u okolinu i ostala gotovo neprimjetna dok, s poluzatvorenim očima, pažljivo promatra što se događa oko nje.