Muškarac rođen bez palčeva šokirao društvene mreže: Nevjerojatno je što sve može bez njih

Postoje ljudi koji su rođeni s različitim fizičkim nedostacima, no to ih ne sprječava da žive ispunjen život i da svojim primjerom pokažu kako prepreke mogu postati snaga. Jedan od takvih inspirativnih primjera je 26-godišnji učitelj engleskog jezika Qiao Aalbers, rođen u Kini, koji nema palčeve.

Unatoč tome, Qiao svakodnevno dokazuje da je sposoban obavljati sve zadatke poput bilo koga drugoga. Njegove nevjerojatne vještine oduševljavaju ljude diljem svijeta, a upravo zahvaljujući društvenim mrežama postao je prava senzacija.

Na TikToku objavljuje snimke u kojima pokazuje kako bez ikakvih pomagala ili proteza svladava razne izazove.

Publiku posebno osvaja njegov pozitivan stav i smisao za humor. Često se šali na vlastiti račun, što ga čini još bližim i simpatičnijim svojim pratiteljima. U jednoj viralnoj snimci, koja je pregledana milijunima puta, Qiao je duhovito izjavio kako može napraviti sve, osim stopirati.

"Živi sam dokaz da su palčevi opcionalni", rekao je u jednom od videa.

Nevjerojatni trikovi

Iako je sada optimističan i svojim trikovima nasmijava brojne ljude, njegova životna priča nije bila baš laka. Naime, rođen je u Kini, a već s četiri mjeseca posvojen je i preselio se u Nizozemsku. Ipak, kaže da se u toj zemlji nikada nije osjećao potpuno kao kod kuće.

Kao dječaku, nedostatak palčeva bio mu je izvor nesigurnosti, no godine putovanja po Europi pomogle su mu da stekne samopouzdanje.

Danas je to što je nekada doživljavao kao slabost pretvorio u snagu, pa se čak i šali: "Prsti su toliko lijepi da je Bog odlučio zadržati dva za sebe."

Kao sve aktivniji kreator sadržaja, redovito objavljuje videe u kojima demonstrira što sve može učiniti s osam prstiju, bez proteza i posebnih pomagala.

Njegovi "podvizi bez palčeva" uključuju vrtnju vaze u rukama, otvaranje boce vode koristeći samo kažiprst i srednji prst, a zatim i ispijanje iz nje dok je drži četveroprstom rukom.

Štoviše, Aalbers izvodi trikove koje oni s "punim setom prstiju" ne mogu, poput guranja cijele ruke u kutiju čipsa Pringles, zbog čega su ga obožavatelji prozvali pravim Houdinijem.

Dobra strana nedostatka

U drugom videu, snimljenom s djevojkom, poručuje kako ga ljudi ne trebaju sažalijevati jer on može "pobjeći iz lisica" i dobiti "20 posto popusta na manikuru".

Njegovi pratitelji oduševljeni su njegovim optimizmom i trikovima.

"Palac gore ako si sretan", "U redu, razumijemo, bolji si od nas", "To je prava fleksiblinost", "U redu, ljubomoran sam", "Neću lagati, to je talent", "Rođen za pobjedu", samo su neki od komentara.

Naravno, Aalbers priznaje da mu ponekad nije lako. Na jednoj snimci pokazuje mukotrpan proces otvaranja poklon - kutije zavezane vrpcom.

U drugom videu priznaje da mu upoznavanje novih ljudi stvara tjeskobu jer nikada ne zna kako će reagirati kada vide da nema palčeve.

Unatoč svemu, tvrdi da nikada ne bi poželio deset prstiju. "Kad bi mi ih netko dao, vratio bih se na ovo stanje, jer sam na to naviknut", zaključio je.