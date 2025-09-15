Muškarac dobio zabranu vožnje nakon što je na putu do posla koristio Barbie autić na baterije

Promet zna biti šarolik, neki vozači jure jer kasne na posao, drugi voze presporo i zagušuju prometnice. No, jedan Kanađanin, Kasper Lincoln, uspio je zasjeniti sve svojim nesvakidašnjim izborom vozila.

Umjesto klasičnog automobila, Lincoln je odlučio na jutarnji put krenuti u jarko ružičastom Barbie autiću na baterije, koji je posudio od kćeri svog cimera.

Iako je prizor malog vozila na prometnim ulicama Prince Georgea u Britanskoj Kolumbiji mnogima djelovao simpatično i smiješno, policija nije dijelila isto mišljenje.

Opasna kazna

Policajci su ga zaustavili 5. rujna oko devet sati ujutro na križanju 15. avenije i Nicholson ulice, tijekom redovne jutarnje patrole. U prvi mah činilo se da je riječ o bezazlenoj vožnji, no ubrzo su posumnjali da bi Lincoln mogao biti pod utjecajem alkohola. Dali su mu čak dva alkotesta i oba su pokazala razinu alkohola iznad zakonske granice.

Nakon toga dobio je zabranu vožnje u trajanju od 90 dana, oduzeta vozačka dozvola, a na sudu će se morati pojaviti u prosincu. Barbie jeep je, pak, vraćen maloj vlasnici.

Sam Lincoln tvrdi da mu nije bila namjera izazvati ikakav incident. Za lokalne medije izjavio je da je tek ustao iz kreveta i krenuo do trgovine po slurpee napitak.

"Nisam mislio da možeš dobiti kaznu za vožnju u Barbie kamiončiću. Nije da je bila neka potjera. Čekao sam da bude sigurno, a kad sam prelazio cestu, davao sam ručne signale", rekao je, uvjeren da njegovo putovanje nije predstavljalo opasnost.

When driving a toy car is no longer child’s play https://t.co/CHhskjqYk9 pic.twitter.com/kHLy9B4xWt — Prince George RCMP (@PG_RCMP) September 9, 2025

Zakon je jasan

Policija, međutim, ima posve drukčiju perspektivu. Glasnogovornica Kraljevske kanadske konjičke policije, Jennifer Cooper, objasnila je da ovakva vožnja nije bezazlena.

"Iako se ovo možda čini kao nešto što bi moglo proći ispod radara, dogodilo se u vrijeme gužve, kada je promet vrlo gust, i ugrozilo je druge sudionike u prometu, ali i samog vozača. Motoristi nisu navikli gledati na razinu dječjeg autića, i to je bilo dovoljno da reagiramo", poručila je Cooper.

Foto: Facebook

Prema kanadskom zakonu, sve što se vozi cestom, a nije pokretano isključivo vlastitom snagom, računa se kao motorno vozilo. To znači da su potrebni i vozačka dozvola i osiguranje, što Lincoln nije imao.

Policija je dodala i kako je zbog sporosti i veličine Barbie jeep-a promet u tom dijelu grada bio poremećen, jer su se vozači morali prilagođavati i obilaziti Lincolna dok se vozio po svoj jutarnji napitak.