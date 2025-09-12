Znate li što je ovo? Crvene su i od njih vam 'gore uši': Donosimo fotografije, iznenadit će vas

Jeste li se ikad pitali kako nastaje onaj začin koji daje posebnu pikantnost jelima diljem svijeta? U turskom naselju Islahiye smještenom u provinciji Gaziantep, odgovor na to pitanje krije se u jednostavnom, ali vrlo važnom procesu – sušenju crvene paprike. Ova tradicija, koja traje već godinama, ujedno je i simbol života ovih ljudi, a svaka paprika koja se osuši i preradi nosi sa sobom dio kulture i povijesti ovog kraja.

Proces sušenja paprike počinje tako da se paprika pažljivo odvaja od stabljika, a zatim se prostire po tlu. Tijekom nekoliko dana, pod sunčanim i visokim temperaturama, paprika se prirodno suši.

Fotografije koje je snimio Beytullah Eles zorno prikazuju cijeli proces – od sušenja na tlu do finalne obrade.

Jeste li znali?

Ovakav način sušenja pomaže da paprika zadrži svoju jarku crvenu boju i sav svoj prirodni okus. Iako danas postoje moderni načini za sušenje hrane, ljudi u Islahiyeu još uvijek koriste ovu prirodnu metodu, koja je, smatraju, najbolja jer ne mijenja pravi okus paprike.

Nakon što se paprika osuši, dolazi na red stroj koji je obrađuje, pretvarajući je u male flake koje su prepoznatljive u mnogim kuhinjama.

