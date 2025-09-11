Paraglajderistu skoro ubio rođendanski balon: Ljudi ne mogu vjerovati svojim očima dok gledaju snimku

Letjeti paraglajderom mnogima izgleda kao savršen način da se uživa u slobodi i pogledu s visina, no svaki takav let nosi i određenu dozu rizika.

Paraglajderisti su navikli na izazove poput iznenadnih vjetrova, tehničkih problema ili zahtjevnih slijetanja, ali jedan 27-godišnjak po imenu Michael doživio je prijetnju kakvu nitko nije mogao predvidjeti.

Umjesto uobičajenih opasnosti, njega je na gotovo 500 metara visine zamalo srušio - obični rođendanski balon u obliku broja šest.

'Situacija je postala ozbiljna'

Snimka tog nesretnog događaja vrlo brzo je postao viralan na TikToku - prikupio je preko četiri milijuna pregleda. Na njoj se vidi trenutak kada se golemi balon u obliku broja šest našao na njegovoj putanji i zamalo se zapleo u njegovu opremu.

"Nedugo nakon polijetanja primijetio sam da nešto lebdi nebom. Isprva sam pomislio da je to drugi pilot, pa možda velika ptica, no kad sam se približio shvatio sam da je to odlutali rođendanski balon", otkrio je.

U trenutku kada je pokušao uhvatiti balon nogama, situacija je postala ozbiljna. Konop balona zapleo se u riserima - ključnim užadima koji povezuju krilo s pilotom i Michael se našao na visini od oko 450 metara s balonom koji mu je visio iz opreme.

Iako paraglajdingom leti već šest godina, kaže da nikada nije doživio ništa slično.

"Većina mojih letova je mirna i prepuna predivnih prizora. Najluđa stvar prije ovoga bila je kad su mi krave ukrale opremu pa sam morao trčati gotovo tri kilometra kako bih je vratio", rekao je u razgovoru za strane medije.

'Kolika je vjerojatnost da se ovo dogodi?'

Srećom, sletio je neozlijeđen zajedno s balonom, koji je kasnije završio u njegovu dnevnom boravku kao svojevrsni trofej.

"Čak sam na svoj paramotor nacrtao malu oznaku, poput markera ubijenog balona, u šali", dodao je.

Komentari ispod videa nizali su se iz minute u minutu. Korisnici nisu mogli vjerovati da se ovako nešto doista može dogoditi usred leta, a mnogi su priznali da ih je sama snimka ostavila bez daha.

Foto: Tiktok

Dok su jedni isticali koliko je situacija bila opasna i zastrašujuća, drugi su se divili Michaelovoj prisebnosti i načinu na koji je uspio ostati smiren te sigurno prizemljiti svoj paraglider.

"Kolika je vjerojatnost da se ovo dogodi?", "Zamisli da im to dostaviš natrag", "Wow. Netko te pazi, prijatelju", "U međuvremenu shrvana šestogodišnjakinja još uvijek plače", "Joj! Drago mi je da si na sigurnom", pisali su.