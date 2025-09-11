Nevjerojatan prizor: Muškarac otrčao 100 metara unatrag u štiklama i oborio svjetski rekord

Štikle su sinonim za eleganciju i jedan od najomiljenijih modnih dodataka među ženama, no zasigurno nisu namijenjene sportskim izazovima. Ipak, 30-godišnji Španjolac Christian Roberto López Rodríguez dokazao je suprotno - u njima je napravio nešto doista nevjerojatno. Naime, uspio je otrčati 100 metara unatrag i time oboriti Guinnessov svjetski rekord.

Christian je ovu neobičnu dionicu prešao za samo 16,55 sekundi, čime je srušio vlastiti prijašnji rekord od 20,05 sekundi postavljen u televizijskoj emisiji La Noche De Los Récords.

Njegov podvig ubrzo je postao viralan. Službena stranica Guinness World Records podijelila je snimku na TikToku, a video je u kratkom roku prikupio više od 893 tisuće pregleda i brojne komentare oduševljenih korisnika koji nisu mogli sakriti divljenje prema ovom nesvakidašnjem talentu.

@guinnessworldrecords Fastest 100 m backwards in high heels 👠 16.55 seconds by Christian Roberto López Rodríguez 🇪🇸 ♬ original sound - Guinness World Records

Kako je to uspio?

Na snimci se vidi kako Christian staje unatrag na startnu liniju, obuven u upečatljive plave štikle koje je uskladio s plavim čarapama, crvenim kratkim hlačicama i šarenom majicom dugih rukava. Ubrzo nakon starta jurnuo je nevjerojatnom brzinom, a pritom je zadržao ravnotežu na visokim potpeticama.

Iza ovog podviga stoje dvije godine napornih priprema. Christian je vježbao posebnu tehniku kako bi izbjegao padove - težinu je učio prenositi na prednji dio stopala, jer je, kako kaže, dovoljno samo jedan pogrešan korak pa da sve završi kobno.

Foto: Profimedia

"Vrlo je lako pasti čim stavite petu na tlo jer je održavanje ravnoteže izuzetno teško. Pokušavam težinu tijela držati na prednjem dijelu stopala. Još od svoje 27. godine treniram trčanje unatrag, pa je važno imati dobru pripremu prije pokušaja ovako nečega", objasnio je ovaj nevjerojatni rekorder.

Prepreke mu dale motivaciju

Za Christiana, koji od svoje 12. godine živi s dijabetesom tipa jedan, ovaj rekord ima i dublju poruku. Želi pokazati da prepreke ne moraju biti ograničenje, nego motivacija.

"Jako sam sretan što sam uspio postići vrijeme ispod 17 sekundi. Ako naporno treniraš i vjeruješ u sebe, možeš ostvariti puno više nego što misliš", poručio je nakon što je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda.