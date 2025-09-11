Znanstvenici otkrili nove promjene misterioznog objekta koji juri prema nama: Evo što to znači

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS, jedan od rijetkih svemirskih posjetitelja izvan našeg Sunčevog sustava, i dalje zaokuplja pažnju znanstvenika diljem svijeta.

Prema pisanju stranice Futurism, ovaj misteriozni objekt mogao bi se već sljedećeg mjeseca naći u blizini Sunca, pri čemu će od naše zvijezde biti udaljen svega oko 203 kilometra.

Novonastale promjene

Naime, astronomi su nedavno primijetili da je 3I/ATLAS počeo pokazivati značajne promjene u svom izgledu. Njegov rep se sve više produljuje, što ukazuje na pojačano isparavanje leda i otpuštanje materijala dok se približava Suncu.

Osim toga, sve se jasnije vidi i njegova koma - golemi oblak plina i prašine koji okružuje jezgru objekta i daje mu karakterističan izgled kometa.

No, najnoviji preokret dogodio se upravo ovog tjedna. Poznati lovac na komete Michael Jäger sa svojim je timom odlučio iskoristiti pomrčinu Mjeseca kako bi u mraku neba iznad Namibije snimio jasnije fotografije međuzvjezdanog objekta.

Tada su uočili fascinantan detalj - koma kometa promijenila je boju, prelazeći iz crvenkaste u intenzivnu zelenu nijansu.

Što kažu znanstvenici?

Kako je u svom nedavnom blogu istaknuo Avi Loeb, harvardski astronom poznat i pod nadimkom "lovac na vanzemaljce", promjena boje koju pokazuje 3I/ATLAS mogla bi biti povezana s naglim povećanjem emisije cijanida.

Znanstvenici ipak dodaju da se sve to događa zbog intenzivnog zagrijavanja i pojačanih procesa isparavanja dok se objekt sve više približava Suncu.

Prema podacima tima teleskopa ATLAS, koji je prvi otkrio ovaj međuzvjezdani objekt, 3I/ATLAS trenutačno prolazi kroz fazu tzv. "anomalne evolucije".

Izvanzemaljski artefakt

Kako pojašnjava harvardski astronom Avi Loeb, objekt je do sada svjetlost Sunca uglavnom reflektirao pomoću prašine podignute s njegove crvenkaste površine. No, sada je došlo do značajne promjene - počeo je proizvoditi sitna, svijetla ledena zrnca.

Iako je ovaj astronom ranije iznosio pretpostavku da bi 3I/ATLAS mogao biti čak i "izvanzemaljski artefakt" kojeg je poslala inteligentna civilizacija, nova opažanja sve jasnije upućuju na to da se radi o kometu – doduše, vrlo neobičnom i jedinstvenom.

Najnovija promatranja otkrila su da ovim objektom dominira ugljikov dioksid, koji čini čak 87 posto njegove mase. Uz to, Loeb naglašava i posebnosti u njegovoj orbitalnoj putanji: 3I/ATLAS kreće se stazom koja ga vodi relativno blizu Marsa, Jupitera i Venere, što je za komet iznimno neuobičajeno.