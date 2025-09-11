Krenule na putovanje, pa završile na potpuno drugom kontinentu: Njihova reakcija je hit na mrežama

Putovanja su posebna jer nam pružaju priliku da pobjegnemo od svakodnevice, upoznamo nove ljude i otkrijemo mjesta na kojima nikada nismo bili. No, koliko god ih pažljivo planirali, uvijek postoji mogućnost da nešto pođe po zlu. Upravo to se dogodilo dvjema američkim prijateljicama, a njihova je priča u kratkom roku postala viralna i nasmijala milijune ljudi.

Brittney Dzialo i njezina prijateljica krenule su na putovanje u Nicu, Francuska. Međutim, umjesto na Azurnu obalu, završile su u Tunisu, Sjeverna Afrika.

Snimka zbunjujuće situacije, koju su djevojke podijelile na TikToku, prikupila je milijune pregleda i brojni su korisnici ostali u nevjerici kako je tako velika pogreška uopće moguća.

Trenutak panike

Sve je počelo u Rimu, kada su se ukrcale na let uvjerene da će sletjeti u Nicu. Prije polijetanja, stjuardesa ih je upitala kamo putuju. One su bez oklijevanja odgovorile: "Je li ovo za Nicu?" Na njihovo iznenađenje, stjuardesa im je mirno rekla: "Tunis, da."

U tom trenutku zavladala je panika. Zbunjene prijateljice pogledale su se i pitale: "Mi smo u Tunisu?" Stjuardesa je pokušala pojasniti: "Sjeverna Afrika, niste u Francuskoj. Ne idete u Francusku, zar ne?" Na to su obje odgovorile: "Da, da, idemo u Francusku."

Nastala je potpuna zbunjenost, stjuardesa nije mogla vjerovati što čuje, a putnice su, umjesto da napuste avion, ipak odlučile ostati i otputovati na drugi kontinent.

Ipak su htjele napustiti let

U jednom trenutku Brittney je upitala prijateljicu: "Gdje je Tunis?", Na što je ova odgovorila: "Ne znam, Brittney." Tek kada su otvorile Google Maps, shvatile su da se Tunis nalazi u Africi, a ne u Europi.

Njihova zbunjenost izazvala je lavinu reakcija u komentarima na TikToku, gdje su mnogi korisnici pitali: "Kako se niste odmah iskrcale?" ili "Kako ste uopće uspjele sjesti u krivi avion?"

Kasnije su u videu otkrile da su zapravo pokušale napustiti let, ali im je osoblje savjetovalo da to učine tek nakon slijetanja u Tunis. Brittney je uz snimku dodala: "Cijeli avion gledao je našu paniku ili smo ih zabavljale ili smo im išle na živce".