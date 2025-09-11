U mrtvačnici se opraštali od rođaka i vidjeli da diše! Ono što je uslijedilo shrvalo je obitelj

Šokantan slučaj pacijenta koji je "oživio" izazvao je šok i nevjericu među zaposlenicima jedne brazilske bolnice gdje se liječio. Muškarac (90), koji je proglašen mrtvim, iznenadio je pogrebnike i obitelj u mrtvačnici kada se nakon nekoliko sati vratio u život.

I to u trenutku kada su se došli oprostiti od njega.

Pacijent je dan ranije završio u bolnici, a idućeg je jutra doživio kardio-respiratorni zastoj. Pokušaji oživljavanja na hitnoj nisu dali rezultata te je proglašen mrtvim i prebačen u mrtvačnicu.

Ubrzo opet preminuo

No, onda su stvari krenule neočekivanim tokom. Shrvana obitelj stigla je u mrtvačnicu kako bi se oprostila od njega, međutim na njihovo opće iznenađenje, i zaprepaštenost, leš je počeo pokazivati znakove života.

Jedan je rođak primijetio da 'tijelo' 90-godišnjaka još diše. Pregledom je utvrđeno da preminuli pacijent doista ima puls i da diše, prenosi Penedo FM.

Pacijent je ponovno hospitaliziran na odjelu hitne pomoći gdje je ubrzo ostao bez svijesti i preminuo u ranim jutarnjim satima.

