Par renovirao kuću, a iza zida otkrio nevjerojatan prizor: Pronašao je nešto vrijedno pravog bogatstva

Kupnja kuće i njezina renovacija uvijek je avantura sama za sebe - zahtijeva mnogo truda, planiranja i strpljenja, ali donosi i trenutke neizmjerne zabave i iznenađenja. Posebno kada se radi o starijoj kući koja je nekada pripadala nekome drugome.

Tada nikada ne znate što se skriva iza zidova, greda ili u zaboravljenim kutovima – od starih sitnica i uspomena, do predmeta koji mogu biti pravo malo blago.

Jedan par iz New Buffala u Michiganu, Tracey i Ray, na svojoj koži je osjetio uzbuđenje takvog otkrivanja. Dok su renovirali svoju novostečenu kuću, odlučili su snimiti proces i podijeliti ga na TikToku.

Njihov video u kojem su zabilježili jedan nevjerojatan trenutak ubrzo je postao viralan i prikupio više od 686.000 pregleda.

"Jesmo li upravo osvojili jackpot??", stoji u opisu videa.

'Ovo izgleda skupo'

Na snimci se vidi kako par izvlači predmete skrivene iza drvenih greda. Većina su bili obični, bez veće vrijednosti, no onda im je pažnju privukao jedan koji je izgledao sasvim drugačije.

"Ovo izgleda skupo", komentirao je Ray, dok se Tracey u šali nadovezala da je vjerojatno kupljeno u lokalnom supermarketu. Ipak, pravo iznenađenje tek je uslijedilo. Dok su pregledavali prostor i izvlačili predmete jedan po jedan, shvatili su da iza greda ne leži samo jedna slika.

Tracey je prva primijetila još jedan zamotuljak, a kada su ga izvukli i razmotali, ostali su potpuno šokirani, pred njima se našla još jedna slika, koja je djelovala još vrijednije i zagonetnije od prve.

"Ovo je pobjednik, sigurno je Van Gogh", rekla je Tracey.

Oduševljeni korisnici

Korisnici TikToka ostali su zapanjeni onime što su vidjeli. U komentarima su se nizale reakcije nevjerice, ali i oduševljenja - mnogi nisu mogli vjerovati da je moguće pronaći takvo umjetničko djelo skrivano godinama u kući.

"Skriveni su jer su najvjerojatnije ukradeni", "Ljudi uvijek pronađu najbolje stvari kada kupuju kuće, ali sve što sam ja našla bile su igle za šivanje po cijelom prednjem i stražnjem dvorištu", "Ovako skrivam kupnje od muža", "Ovo je moj scenarij iz snova za putujući sajam antikviteta", "Kako dobro", pisali su.

Koliko vrijede?

Prva pronađena slika prikazuje mirnu šumsku scenu, a jedan od korisnika na TikToku pretpostavio je da bi mogla biti djelo američkog umjetnika Phillipa Cantrella.

Foto: Tiktok

Druga slika, pak, izazvala je još veće uzbuđenje. Na njoj se, prema mišljenju poznavatelja umjetnosti, nalazi potpis francuskog slikara Marcela Massona, poznatijeg pod pseudonimom Antoine Blanchard.

Foto: Tiktok

Tracey je u jednom od videa potvrdila da se doista radi o originalnim djelima. Ako se autentičnost ovih slika službeno dokaže, njihova vrijednost mogla bi doseći i 10.000 dolara (oko 9.200 eura).