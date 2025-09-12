Psić je neprekidno lajao na bager, a ono što je napravio kada se stroj zaustavio osvojilo je internet

Psi su doista nevjerojatna bića. S razlogom ih zovemo najboljim čovjekovim prijateljem. Njihova vjernost, beskrajna ljubav i radost svaki put kada se vratite kući neprocjenjivi su, a njihovi nestašluci često znaju biti pravi lijek za dušu.

Upravo zbog tih spontanih i zabavnih trenutaka, psi nas mogu nasmijati do suza, ali i raznježiti na najljepši način. Jedan takav trenutak osvojio je internet.

Na Instagram profilu "ed.pet" objavljen je video koji je vrlo brzo postao viralan - prikupio je gotovo 200.000 pregleda te izazvao pravu lavinu komentara. U glavnoj ulozi nalazi se preslatki psić koji je svojim ponašanjem uspio osvojiti srca tisuća ljudi.

Poželio se lude vožnje

Na snimci se vidi kako mališan uporno laje na veliki bager dok njegova žlica kruži u krug. U početku djeluje kao da je odlučio hrabro "čuvati" svoj teritorij od nepoznatog stroja, no u trenutku kada se žlica napokon zaustavila ispred njega, dogodio se preokret.

Psić se, bez puno razmišljanja, udobno smjestio unutra, kao da čeka da ga netko povede u vožnju. Cijela scena izgledala je poput dječje igre na ringišpilu, a reakcija psa bila je toliko spontana i simpatična da je sve koji su gledali video oborila s nogu.

"Ovo je preslatko, kao vožnja na sajmu", "Kako se beba zabavlja na vlaku smrti, preslatko", "Ovo je pravi posao", "Izgleda kao dijete", "Nikad ništa ne bih obavio", "Popravili ste mi dan", "Najslađa stvar koju sam danas vidio", "Očarana sam", samo su neki od komentara divljenja.