Hrvati poludjeli zbog ovog zadatka za drugi razred osnovne škole: 'Ovo ni Einstein ne bi znao riješiti'

Matematika je za mnoge učenike u osnovnoj i srednjoj školi bila pravi izazov, a često i muka. Ipak, posljednjih godina upravo matematički zadaci sve češće postaju hit na društvenim mrežama, gdje korisnici međusobno izazivaju jedni druge da ih pokušaju riješiti.

Tako se ovoga puta na Redditu oglasila jedna djevojka, koja je podijelila iskustvo svoje mlađe sestre, učenice drugog razreda osnovne škole. Naime, sestra je dobila zadatak koji joj nikako nije bio jasan, pa je pomoć potražila kod starije sestre. No, kada ga je ona pročitala, brzo je postalo jasno da nešto u cijeloj priči ne štima.

"Jesam li ja luda ili?", naslovila je objavu.

Zbunjena onime što je pročitala, djevojka je posegnula za mobitelom i fotografirala zadatak iz školske zbirke matematike te ga objavila na Reddit. Zadatak glasi ovako:

"Nacrtaj dvije ravne crte koje se sijeku u tri točke."

Korisnici zbunjeni

Brojni korisnici društvenih mreža pokušali su im priskočiti u pomoć nudeći vlastita rješenja i objašnjenja, no unatoč trudu, većina i dalje ne može shvatiti kako je uopće moguće da se ovakav zadatak pojavi u drugom razredu osnovne škole.

"To je pitanje na razgovoru za posao u državnoj službi kad nemaš štelu", "Ni ChatGPT nije dovoljno pametan da bi riješio", "AI ne bi ovakav zadatak napravio jer bi bio valjda dovoljno svjestan da zaključi da je zadatak nemoguće riješiti", "Ovo je greška u pisanju zadatka. Nema te šanse da oni dolaze u drugi osnovne s ovako kompliciranim pitanjima", "Ovo ne bi ni Einstein riješio", pisali su.

Beskonačne točke

Drugi su se potrudili ponuditi vlastita rješenja pa su se nizali najrazličitiji odgovori. Neki su pokušavali logičkim putem, a jedan korisnik čak tvrdi da je rješenje povezano s beskonačnim brojem točaka.

"Jedino što vidim je da piše da se sijeku u trima točkama, ali ne samo u tri (što znači da potencijalno može i više). Pa ako su crte jedna preko druge, sijeku se u beskonačno mnogo točaka, pa onda uzmemo bilo koje tri od njih ili se očekuje da se kaže da se dvije različite ravne crte ne mogu sjeći u samo tri točke (no nigdje ne piše da moraju biti različite, stoga bi prvi odgovor bio jedini tehnički točan odgovor).

Oba od ovih rješenja su mi možda malo prekomplicirana za nekog u drugom razredu, jer za njih se još ne bi trebalo razmatrati da se dvije crte podudaraju, a ni pričati o beskonačno točaka, pa mislim da se cilja na to odgovor da takvo nešto nije moguće", napisao je prvi korisnik.

Foto: Profimedia

Pitali su i ChatGPT

Drugi korisnik odlučio je potražiti pomoć od ChatGPT-a, no i on je potvrdio kako se ovakav zadatak uopće ne može riješiti.

"To je zapravo mala zagonetka. Dvije ravne crte se u geometrije mogu sjeći najviše u jednoj točki. Zato je nemoguće da se dvije ravne crte sijeku u tri točke. Zadatak je postavljen tako da učenik shvati da nešto nije moguće i da odgovori: "To se ne može nacrtati", objasnila je ova umjetna inteligencija.

Koji je točan odgovor?

Treći korisnik objasnio je u kojim sve slučajevima mogu sjeći dvije ravne linije i ni u jednom od njih ne nalazi se ovaj.

"Dakle dvije ravne crte (dva pravca) mogu imati tri slučaja: sijeku se u jednoj točki, ne sijeku se ni u jednoj točki (paralelni/usporedni), imaju (sijeku se) u beskonačno mnogo točaka, tj. preklapaju se.

Čini se da je zadatak pogrešno postavljen", zaključio je i ovaj korisnik.

Dakle, očito je kako je autor ove matematičke zbirke želio potaknuti učenike drugog razreda na logičko razmišljanje i kritičko promatranje zadatka. Upravo zato i jest poanta u tome da točnog rješenja nema.