Puhanje svjećica na rođendanskoj torti pretvorilo mu se u pravi pakao: Gosti su vrištali od straha

Puhanje svjećica na rođendanskoj zabavi obično izaziva veselje i uzbuđenje. Gosti pjevaju, slavljenik zaželi želju i puše svjećice, a svi plješću, stvarajući tako nezaboravnu atmosferu.

No, jedan slavljenik, Askin Acar, sigurno će dugo pamtiti proslavu svog 16. rođendana, ali nažalost, ne po dobrom. Na društvenim mrežama, objavio je video kako bi se prisjetio te kobne proslave, a šokirao je čak tisuće korisnika.

Rođendan ili pakao?

U njemu se vidi slavljenik koji prilazi torti kako bi ugasio svjećice, no u trenutku kada je to pokušao, nastao je potpuni kaos.

Obitelj je, umjesto običnih prskalica, postavila vatromet, što je ubrzo dovelo do nezapamćenog trenutka. U samo nekoliko sekundi, situacija je izmakla kontroli. Gosti su počeli panično bježati, a plamenovi su frcali u zrak, stvarajući pravi vatromet umjesto željene zabave.

"Isprva sam bio šokiran, i moj brat i ja. Osjećao sam se kao da sanjam jer nisam uopće razmišljao – moje tijelo je samo reagiralo samo od sebe, kao u sceni iz filma", otkrio je ovaj dvadesetogodišnjak.

'Imao si sreće'

Iako je trenutak bio zaista zastrašujući, Askin se sada smije kad se prisjeti tog nesretnog događaja, iako je u tom trenutku bio uplašen.

"Osjećalo se kao mala tortura, ali bilo je i smiješno u isto vrijeme", rekao je.

Mnogi korisnici su se pitali kako je obitelj mogla pomiješati vatromet sa svjećicama za tortu, ali odgovora na to pitanje još uvijek nema. No, mreže i dalje gore od nevjerojatnih reakcija na ovaj incident.

"Oh, moj bože", "Imao je sreće što nijedan balon s helijem nije eksplodirao", "Prestanimo kupovati svječice sa Sheina", "Imao si sreće", "Rođendan ili najgori dan", pisali su.