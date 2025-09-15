Pronaći zmiju ispred kućnog praga mnogima je bio pravi zalogaj: Ako vi uspijete, imate savršen vid

Detektivski zadaci već dugo su pravi hit na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privlače oni u kojima treba pronaći životinju koja se toliko dobro uklopila u okolinu da je gotovo nemoguće uočiti je. Upravo jedan takav izazov posljednjih dana zaokupio je pažnju Reddit korisnika.

Na prvi pogled radi se o sasvim običnoj fotografiji kućnog praga. No, negdje na toj fotografiji vješto se smjestila zmija, toliko dobro kamuflirana da mnogi ni nakon duljeg gledanja nisu mogli povjerovati da je doista tamo.

'Morao sam napregnuti oči za ovo'

Autor fotografije objavio je izazov i pozvao korisnike da pokušaju otkriti ne samo gdje se zmija skriva, nego i o kojoj se vrsti radi. Komentari su ubrzo preplavili objavu. Neki su priznali da su je tražili i po desetak minuta bezuspješno, dok su drugi ostali u nevjerici kada su konačno uočili konture životinje.

"Bože moj, tražio sam zmiju deset minuta, čovječe", "Morao sam napregnuti oči za ovo", "Savršeno je kamuflirano", "Treba mi pomoć", pisali su.

Gdje je zmija?

Iako je većini na prvu promaknula, zmija se zapravo nalazi točno tamo gdje su mnogi gledali više puta, ali je jednostavno nisu uspjeli uočiti. Vješto se stopila s okolinom i leži rastegnuta cijelom svojom dužinom - tik uz rub crvene crte ispod zida.