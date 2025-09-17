Nevjerojatan prizor na pikniku: Dok su svi bježali od medvjeda, ona je spašavala svoje cipele

Medvjedi su fascinantna, ali i zastrašujuća stvorenja. Njihova pojava u prirodi često izaziva divljenje, ali i strahopoštovanje. Nije ni čudo, jer riječ je o snažnim i opasnim životinjama koje se instinktivno povezuju s prijetnjom. Susret uživo s medvjedom rijetko koga ostavlja ravnodušnim - mnogima se, kako se kaže, "sledi krv u žilama".

Upravo zato reakcija jedne žene iz Vancouvera na neočekivani susret s medvjedom postala je hit na društvenim mrežama.

Cipele su joj bile bitnije

Naime, na Instagramu se pojavio nevjerojatan video snimljen u Burnaby Mountain parku, popularnom izletištu nedaleko od grada.

Na snimci se vidi grupa ljudi kako bezbrižno uživa u pikniku na livadi, kada iznenada pored njih prolazi veliki medvjed. U trenutku panike mnogi su se okupljeni dali u bijeg, no jedan par, okrenut leđima životinji, u prvi mah nije ni shvatio što se događa.

Tek kada su ga uočili, muškarac se naglo podigao s dekice i krenuo udaljavati, dok je žena reagirala na posve neočekivan način. Umjesto da odmah potrči, ona se prvo sagnula pred samim medvjedom kako bi dohvatila svoje cipele, doslovce nekoliko centimetara od njegove njuške i tek tada krenula bježati.

Korisnici ne mogu vjerovati

Video je u kratkom vremenu privukao pažnju više od 20 tisuća korisnika, koji su ostali zapanjeni prizorom. Komentari su se nizali - od onih koji su se šalili na račun njezine hrabrosti ili nepromišljenosti, do onih koji su priznali da im je srce stalo samo gledajući snimku.

"Okrenula se natrag da uzme cipelu!?", "Kako ne shvaćaš da svi bježe oko tebe", "Vratila se po cipele??? Ozbiljno???", "Prilično sam sigurna da bih ostavila cipele", "Bila je spremna umrijeti za svoje cipele", "Nulti instinkt za preživljavanje", "Mislila sam da će poljubiti medvjeda", bili su samo neki od komentara.

Srećom, sve je završilo bez ikakvih ozljeda, a ovaj neobični susret ostat će zapamćen kao još jedan podsjetnik na to koliko bliski susreti s divljim životinjama mogu biti rizični.