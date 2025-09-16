Medicinska sestra spasila život pijanom rakunu: Svi su izgubili nadu, ali ona nije odustajala

Posao medicinskog osoblja često je nepredvidiv, a od njihove spretnosti i brzine ponekad ovisi nečiji život. No, medicinska sestra iz Kentuckyja, Misty Combs, nije ni slutila da će se s jednim "pacijentom" susresti već na putu do posla, ispred zdravstvenog odjela okruga Letcher u Whitesburgu.

Naime, pred njom se pojavio neočekivani pacijent - rakun.

"Imala sam svakakvih ludih dana na poslu, ali ovako nešto još nikad", otkrila Combs za strane medije.

Nevjerojatan miris

Zajedno s kolegicom začula je buku kod kontejnera na parkiralištu i ubrzo shvatila da majka rakunica očajnički pokušava spasiti dva svoja mladunca koja su zapela unutra.

"Odlučila sam pokušati pomoći i da, opet bih učinila isto. Ali moram priznati, rakun je smrdio kao da je cijelu noć pio", rekla je Combs u emisiji As It Happens.

Miris nije bio slučajan. Sestra je objasnila da se njihov odjel nalazi odmah pored destilerije Kentucky Mist Moonshine, čiji su radnici u kontejner bacili fermentirane breskve. Izgleda da su se mladunci ušuljali unutra, no više nisu mogli van.

Borba za život

Combs je odmah odlučila pomoći. Lopatom je uspjela izvući jednog mladunca, koji je bez oklijevanja potrčao majci. No drugi je ležao nepomično na dnu kontejnera, prepunog vode i natopljenog voća.

"Svi oko mene su govorili: ‘Gotovo je, ne diše.’ Bio je pun vode, moglo se osjetiti pod rukom. Odmah sam krenula s oživljavanjem", prisjetila se.

Na snimci koja je ubrzo postala viralna vidi se kako medicinska sestra masira malom rakunu prsa, a zatim ga okreće na bok i lagano udara po leđima.

Iako u 21 godini rada nikada nije radila reanimaciju na životinji, postupila je instinktivno i uspjela je. Nakon nekoliko trenutaka, rakun je počeo disati.

Strah i olakšanje

Unatoč sretnom ishodu, Combs priznaje da nije bila potpuno opuštena.

"Cijelo vrijeme sam se bojala da će se trgnuti i ugristi me, a rakuni mogu prenositi bjesnoću. Ali u tom trenutku samo sam željela pomoći", otkrila je.

Srećom, ubrzo su stigli djelatnici službe za zaštitu divljih životinja. Preuzeli su rakuna i odveli ga veterinaru, koji mu je dao infuziju i pomogao da se oporavi nakon, može se reći, pijane nezgode.