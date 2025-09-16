Nevjerojatan prizor: Policajac otišao u rutinsku kontrolu, a kad je otvorio gepek zanijemio je od šoka

Prometne kontrole posljednjih su tjedana sve češće, a vozači se navikli da policija zaustavlja gotovo svakoga - sve u cilju sigurnosti, kako bi se spriječilo da se prevozi nešto ilegalno ili opasno. No, jedna je vozačica u Alsdorfu uspjela je potpuno iznenaditi policajce kada je zaustavljena na rutinskoj kontroli.

Na prvi pogled, sve je izgledalo sasvim uobičajeno. No, kada su je službenici zamolili da otvori prtljažnik svog ružičastog automobila, pred njima se ukazao prizor koji nitko nije očekivao - unutra je mirno stajao poni.

Nevjerojatan prizor je skupo koštao

Policajac je u prvi mah ostao bez riječi, gledajući u nevjerici. Stražnja sjedala automobila bila su preklopljena, a preko njih razvučen tepih na kojem je udobno smješten mali konj.

Poni je djelovao potpuno opušteno, kao da mu je to najnormalnija svakodnevica. Čak je pored sebe imao i kantu s hranom.

Iako je prizor nasmijao i policajce i slučajne prolaznike, vožnja ponija u osobnom automobilu ipak nije mogla proći bez posljedica. Žena je odmah dobila novčanu kaznu u iznosu od 35 eura, a daljnja vožnja s ljubimcem u prtljažniku bila joj je strogo zabranjena.

Vozačica je, međutim, odlučno negirala da je prekršila zakon. Tvrdila je da je poni bio potpuno siguran jer ga je povodcem vezala za metalnu kuku u automobilu, pa po njezinu mišljenju nije bilo nikakve opasnosti. Uvjereno je odbila platiti kaznu, zbog čega su policajci morali pokrenuti prekršajni postupak.

Zašto je vozačica dobila kaznu?

Policija u Aachenu iskoristila je ovaj neobični slučaj kako bi ponovno skrenula pozornost na važnost pravilnog osiguravanja tereta u vozilu.

Podsjetili su kako testiranja ADAC-a provedena 2024. godine jasno pokazuju da predmeti koji nisu zaštićeni ili su nepravilno učvršćeni pri frontalnom sudaru brzinom od samo 50 km/h mogu stvoriti silu i do pedeset puta veću od vlastite težine.

Ako se u obzir uzme da poni teži oko 150 kilograma, jasno je zašto je ova situacija posebno rizična. Naime, pri sudaru brzinom od 50 kilometara na sat, njegova bi težina naglo narasla na čak 7,5 tona. U tom trenutku povodac kojim je bio vezan gotovo sigurno ne bi izdržao silinu udara, a životna opasnost prijetila bi i životinji i vozačici, kao i svima koji bi se našli u blizini.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju, koliko god simpatični i maleni izgledali, poniji ipak ne pripadaju u prtljažnik osobnog automobila. Njihovo sigurno prijevozno sredstvo isključivo je konjski transporter, namijenjen upravo za ovakve situacije.