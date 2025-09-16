Bizaran video zapanjio je društvene mreže: Nećete vjerovati koga blagoslivlja ovaj svećenik

Malene plišane igračke Labubu posljednjih mjeseci postale su pravi globalni fenomen. Radi se o figuricama u obliku privjeska koje se često kače na ruksake i druge predmete, a mnogi ih smatraju neodoljivo slatkima.

No, unatoč simpatičnom izgledu, upravo su te lutkice izazvale i val straha i kontroverzi - dio korisnika na internetu uvjeren je da su "demonizirane".

Na TikToku se nedavno pojavio viralni video u kojem svećenik blagoslivlja jednu Labubu lutkicu, navodno kako bi iz nje "istjerao zlo". Snimka je skupila tisuće pregleda i komentara, a ubrzo se pretvorila u svojevrsni trend.

Sve je krenulo kao satira, no reakcije korisnika bile su podijeljene - dok su jedni cijelu situaciju doživjeli kao zabavu, drugi su je shvatili daleko ozbiljnije.

Zašto baš Labubu izaziva strah?

Na prvi pogled, riječ je o simpatičnom plišancu. No, karakteristične šiljaste uši koje podsjećaju na rogove, širok osmijeh s oštrim zubima i krupne oči asociraju na demonska bića iz popularne kulture.

Mnogi su ih povezali s Pazuzuom, demonom iz kultnog horora Egzorcist, što je dodatno rasplamsalo teorije i strahove.

Ubrzo su društvene mreže preplavili hashtagovi poput #LabubuDemon, koji broje milijune pregleda. Korisnici su masovno počeli snimati vlastite "egzorcizme" i "krštenja" igračaka.

Foto: Profimedia

Reakcije crkve i proizvođača

Iako su mnoge snimke nasmijale korisnike, u nekim dijelovima svijeta priča je shvaćena ozbiljnije. Na Filipinima je nekoliko crkvenih dužnosnika osudilo ovaj trend, istaknuvši kako je riječ o bogohuljenju i upozorivši vjernike da ne trivijaliziraju svete obrede.

Foto: Profimedia

Zanimljivo je da se sama tvrtka Pop Mart, koja stoji iza Labubu lutkica, do sada nije oglasila o ovoj kontroverzi. Iako su igračke rasprodane diljem svijeta i sve više dobivaju na popularnosti, priča o "demonima u plišanom izdanju" očito će još neko vrijeme puniti naslovnice i izazivati burne reakcije.