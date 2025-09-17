Optička iluzija potaknula žestoku raspravu na mrežama: Vidite li vi ovdje svinju ili mačku?

Optičke iluzije posljednjih su godina postale pravi hit na društvenim mrežama - svakodnevno privlače milijune pogleda, izazivaju rasprave i potiču korisnike da testiraju vlastitu percepciju.

Njihova popularnost ne leži samo u zabavi, već i u činjenici da otkrivaju koliko je ljudski mozak složen i podložan različitim interpretacijama onoga što vidimo.

Jedna od takvih iluzija nedavno je privukla veliku pažnju na Redditu, gdje je zainteresirala više od 8.000 korisnika. Riječ je o fotografiji snimljenoj pored jednog grma, na kojoj se vidi neobično stvorenje, a pitanje koje je pokrenulo raspravu glasi: "Je li riječ o svinji ili o mački?".

Žestoka rasprava

Na prvi pogled, zbog krupnije građe i položaja tijela, doista se može steći dojam da je riječ o svinji. Ipak, mnogi korisnici su priznali da su nakon pažljivijeg promatranja i povećavanja fotografije uočili detalje koji nedvojbeno upućuju na to da se radi o mački.

"Bio sam apsolutno siguran da je svinja", "Isprva sam pomislio: 'Definitivno svinja, što je ovo?', ali što dulje gledam, to više vidim mačku", "Jako se trudim vidjeti mačku ovdje", "To je mačka. Svinje nemaju repove kao mačke, ako vam je teško vidjeti, zumirajte i sigurno ćete vidjeti da je to mačka", "Ne mogu ni za živu glavu vidjeti mačku, a pročitao sam sva objašnjenja", "Svinja, uopće ne vidim mačku", "Definitivno debela mačka. Možete vidjeti njen dugi sivi rep ako dobro pogledate, a ima i crnu mrlju na lijevoj strani lica", samo su neki od komentara.