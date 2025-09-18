Otišle su na odmor, a tamo ih dočekao pravi horor: U apartmanu su pronašle nešto što ih je zaledilo

Iznajmljivanje apartmana za odmor često zna biti izazov - od previsokih cijena noćenja do razočaranja kada stvarnost ne izgleda nimalo kao na fotografijama. No, ono što su Jade i njezine prijateljice doživjele u kanadskom gradu Kelowni prelazi sve granice i zvuči kao scena iz horor filma.

Na prvi pogled, apartman u koji su stigle činilo se sasvim u redu. Sve dok nisu odlučile razmaknuti zavjese na prozoru. Umjesto pogleda na grad, dočekao ih je jeziv prizor - za zid, skriven iza zavjese, bili su obješeni pramenovi kose.

"Prijateljice i ja ostale smo prestravljene nakon tog otkrića. Kada smo razmaknule zavjese, vidjele smo pramenove kose zakačene za zid. Bilo je to užasno jer smo bile same - nas pet djevojaka. Osjećale smo se ugroženo, ali kako je već bilo jako kasno, nismo imale izbora nego ostati", ispričala je Jade za Newsweek.

'Ja bih otišao'

Jade je snimku jezivog prizora podijelila na TikToku, a video je u kratkom roku prikupio više od dva milijuna pregleda.

"Bivše žrtve?", naslovila je objavu.

Komentari su se samo nizali. Korisnici nisu mogli vjerovati što vide. Mnogi od njih uspoređivali su kriminalističke serije s ovim slučajem, a neki su se čudili zašto nisu odmah otišle iz apartmana.

"Previše sam zločina gledala za ovo", "Tražio bih puni povrat novca, prijavio ih AirBnb-u i otišao", "To je stvarno bilo posljednje što sam očekivala kad si počela otvarati zavjese", "Otišao bih", "Je li ovo stvarno? Ima li tko još nešto o ovome, poput toga jesu li testirali kosu da vide je li to kao nestala osoba ili nešto slično?", "Ovo je zastrašujuće", "Pročitao sam previše knjiga o serijskim ubojicama da bih znao da ovo nije dobro", samo su neki od komentara.

Šokantan odgovor vlasnika

Također, Jade je otkrila da se, unatoč nelagodi i strahu, odlučila požaliti vlasnicima apartmana. Očekivala je ispriku ili barem objašnjenje, no odgovor koji su dobile bio je - šokantan. Umjesto razumijevanja, naišle su na nevjerojatnu reakciju.

"Nisu htjeli to ukloniti. Umjesto toga ponudili su nam papir i selotejp da to prekrijemo, nisu htjeli da to uklonimo. Podijelila sam sve na TikToku da mogu potvrditi da je to suludo, jer domaćin ne misli da je...", ispričala je u jednom od videa.