Svašta smo vidjeli u prometu, ali ovo ne: Pogledajte odakle pas viri, ljudi ne mogu vjerovati

Psi su zaista nevjerojatna i čudesna bića. Nema ničeg ljepšeg od dolaska kući nakon napornog dana, kada vas dočeka vaš vjerni prijatelj, mašući repom od sreće. Njihova bezuvjetna ljubav i odanost čine svaki trenutak posebnom avanturom, a mnogi ljudi uživaju u tome da s njima podijele svoja putovanja.

Povedu svog ljubimca na odmor kako bi i on mogao uživati u svim čarima novog okruženja. Iako su psi često vesela i zaigrana bića, putovanja im ponekad mogu biti stresna. Zatvoreni u automobilu, često im nedostaje komocije, prostora i svježeg zraka, što ih može učiniti nemirnima i nestrpljivima.

No, jedan domišljat muškarac došao je na pametan način kako bi svom psu, haskiju, omogućio bolji doživljaj tijekom vožnje. S idejom da svom ljubimcu pruži osjećaj slobode i svježeg zraka, izbušio je rupu na gepeku automobila. Na taj način, njegov haski mogao je izvući glavu van i uživati u pogledu na svijet koji je prolazio, dok je uživao u vožnji.

Neodoljiva reakcija

Njegova reakcija na vanjski svijet ne može proći nezapaženo. Pas gledajući i promatrajući okolinu, u nekoliko navrata slatko zijevne, a potom pogleda prema kameri koja ga snima, kao da zna da je u središtu pažnje. Njegov izraz lica, pun znatiželje i opuštenosti, odmah je osvojio srca gledatelja.

Video je brzo postao hit na Instagramu, gdje je prikupio više od 22.000 lajkova, a korisnici su nizali komentare puni oduševljenja. Komentirali su koliko je pas simpatičan i sladak, a njegovo ponašanje tijekom vožnje izazvalo je salve smijeha.

Preslatko ili preopasno?

Međutim, nisu svi komentari bili potpuno pozitivni. Bilo je i onih koji su istaknuli da ovakva situacija može biti vrlo opasna za psa, jer se, ipak, nalazi u prometu, dok vožnja može biti brza i nepredvidiva.

"Tako opasno, ali tako sjajno", "Samo nemoj da te udare odostraga", "Oprostite, previše rizično", "Zašto uvijek zijevaju, a onda gledaju 'gospođo, u čemu je problem'", "Izgleda kao da izlazi iz podmornice ili tenka", "Preslatko", "Mislim da ću doživjeti nesreću ako to vidim", pisali su.