Mnogi ovdje nisu mogli vidjeti preslatku vjevericu: Ako vi uspijete, imate snajperske oči

Detektivski zadaci i vizualne mozgalice posljednjih godina postali su pravi hit na društvenim mrežama.

Ljude privlače upravo zato što testiraju njihovu moć opažanja, strpljenje i koncentraciju, a posebno su zanimljive one u kojima se treba pronaći životinja koja se savršeno uklopila u okolinu.

Jedna takva fotografija ovih je dana privukla pažnju brojnih korisnika Reddita. Naizgled obična slika prikazuje stablo, a s lijeve strane jasno se vidi zelena jabuka.

Mnogi nisu uspjeli

No, prava tajna krije se u tome da se negdje na toj slici skriva vjeverica i to toliko dobro da je mnogi nisu uspjeli pronaći iz prvog pokušaja.

"Wow, impresivna kamuflaža", "Stvarno nisam mogao vidjeti dok nisam zumirao", "Lijepa kamuflaža", "Najbolja kamuflaža ikad", "Našao sam to", pisali su korisnici.

Gdje se nalazi vjeverica?

Na kraju, rješenje mozgalice pokazalo se jednako zanimljivim kao i sama potraga. Nestašna vjeverica skrila se točno u sredini stabla – glavom spuštenom ispod tanke grančice.

Njezino smeđe krzno gotovo je savršeno preuzelo boju kore, pa nije ni čudo da su mnogi korisnici morali dugo zuriti u fotografiju ili je povećavati kako bi je uopće uočili.

Kada jednom ugledate malu životinju, više je nije moguće "ne vidjeti" i upravo je ta iluzija ono što je izazvalo toliko reakcija na društvenim mrežama. Još jedan dokaz koliko priroda i njezini stanovnici mogu biti pravi majstori kamuflaže.