Mislila da ima lopova, pa je prevrtjela kamere: Nije mogla vjerovati tko stoji iza 'zločina'

Sigurnosne kamere često služe kao zaštita od provalnika i neželjenih gostiju, no ponekad zabilježe prizore koji su sve samo ne zastrašujući. Upravo to dogodilo se jednoj ženi iz New Yorka koja je bila uvjerena da joj netko krade ispred kuće.

Naime, naručila je paket hrane za ljubimce, a kada je izašla na kućni prag, dočekao ju je prizor koji ju je ostavio u nevjerici - kutija je bila potrganа, a sadržaj razbacan. Uvjerenа da je riječ o ljudskom lopovu, odlučila je pregledati snimke sigurnosne kamere.

Umjesto provalnika, otkrila je krznenog krivca - rakuna.

Povratak na isto mjesto

Na snimci se jasno vidi kako znatiželjna životinja vješto otvara paket, izvlači hranu i zadovoljno je jede, prije nego što mirno nestaje u noći.

No, tu priča nije završila. Iduće večeri rakun se ponovno vratio na isto mjesto, ovaj put njuškajući oko kontejnera u potrazi za još zalogaja. Očito je pronašao novo omiljeno odredište za večeru.

Žena je, naravno, kontaktirala dostavnu kompaniju Chewy, kako bi joj objasnila što se dogodilo. Tvrtka joj je bez oklijevanja vratila cijeli iznos, te time pokazala razumijevanje za ovu neuobičajenu situaciju.