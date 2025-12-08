Europsko je sve bliže: 'IHF i EHF moraju nešto mijenjati, a kod nas veseli jedna stvar'

Europsko rukometno prvenstvo sve je bliže. Hrvatska rukometna reprezentacija nakon svjetskog srebra, putuje u Švedsku s najvišim mogućim ambicijama.

Kao i do sada, sve o rukometnom prvenstvu moći ćete gledati na RTL-u i platformi VOYO te čitati na portalu Net.hr. Podcast Net.hr-a maksimalno se bavi najavom prvenstva i u našem studiju na RTL-u razgovarali smo sa Zdravkom Zovkom. Nema boljeg sugovornika o rukometnim temama od legendarnog Zovka koji je prošao sve u muškom i ženskom rukometu.

Foto: Str-1234/pixsell

Podcast Net.hr-a Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr, YouTubeu i Spotifyju.

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti drugi krug. Djevojke su izgubile sve tri utakmice u skupini s Rumunjskom, Danskom i Japanom. Hrvatska je došla u pomlađenom sastavu. Nedostajalo je jako puno stožernih igračica s prošlih prvenstava, neke zbog ozljeda, a neke su izostavljene s popisa što je iznenadilo i gospodina Zovka.

"Pa neobjašnjivo je to. Ja mislim da je to previd. Mislim da hrvatski rukomet ima dobru tradiciju i dobru bazu, ali ipak nemamo tako veliku širinu i takav veliki broj igračica da bi mogli tek tako otpisivati pojedine igračice koje igraju top rukomet. One igraju i u Mađarskoj, u Rumunjskoj i u drugim zemljama, pa i za Podravku i Lokomotivu koje igraju europske kupove. I žao mi je na neki način što ne dolazimo na ta velika natjecanja s najboljim igračicama i s najboljom ekipom i na neki način stalno pokušavamo kroz neko podmlađivanje nalaziti opravdanje, ako je to neki cilj i ako je ta vizija, ako stvaramo ekipu za neko natjecanje u budućnosti, onda je to u redu, ali mislim da nije u redu da dolazimo s ne najjačom reprezentacijom koju možemo napraviti", priča nam Zovko.

'Naša reprezentacija je dobila na samopuzdanju'

Što se pak rukometa u cjelini tiče, krovne organizacije pokušavaju podići gledanost i popularnost, ali dojam je da im baš i ne ide.

"Nažalost, mislim da i IHF i EHF kasne u odnosu na druge sportove koji su svojim promjenama, pravila ili sustava natjecanja ili organizacije, uspjeli otići dalje i podići nivo i kvalitetu tog sporta. U ovom momentu, po meni, glavni problem rukometa su pravila i tu, ako se nešto ne promijeni, mi ćemo ići dole, a ne gore i ovako će ostati uzak krug zemalja gdje je rukomet popularan i gdje se igra, a krovne organizacije moraju definitivno naći načina kako da rukomet naprave još atraktivnijim i bližim gledateljima.

Jer, ako ja, kao rukometni radnik dođem na utakmicu i ne znam što je sudac sudio i zbog čega on sudi sedmerac tamo na drugoj strani igrališta u zadnjih 15 sekundi i ako imamo plavi žuti, crveni i ostali kartoni, onda je to jako teško običnom gledatelju objasniti. Ljudi vole jednostavnost. Vole gledati nešto što razumiju, a kod nas u rukometu su pravila takva da i mi koji koji radimo u tome koji put ne znamo zbog čega je odluka takva. To je ključni moment i problem kojim se mora pozabaviti ne samo IHF i EHF, već i savezi bi morali naći načina da prisile EHF i IHF da razmišljaju kvalitetnije i bolje. Za dobro rukometa", lijepo je sažeo Zovko.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a sve o EP-u u rukometu čitajte i gledajte na portalu Net.hr.

Foto: Marijan Susenj/pixsell

Puno smo razgovarali o našoj muškoj reprezentaciji i velikom utjecaju Dagura Sigurđssona. Ipak, sada su očekivanja veća nakon srebra na SP-u i Hrvatska postaje lovina.

"Ono što meni je posebno drago i to moram naglasiti da je s ovim rezultatom naša reprezentacija odjednom dobila na sigurnosti, na samopouzdanju. Mi s lakoćom pobjeđuju reprezentacije s kojima smo u nekom periodu imali problema. Igramo s Grčkom, pa jedva pobijedimo, pa igrom s Belgijom smo tu negdje pa igramo s Nizozemskom, pa izgubimo tamo pa doma neriješeno. I onda, kažu, Nizozemska je dobra. Mislim da smo mi kvalitetniji od tog nivoa rukometa bili uvijek, ali je trebao jedan veliki rezultat.

Gledajte, mi idemo igrati s tim reprezentacijama sada. Bez Srne, bez Mandića i to dobijemo s lakoćom i s rezervnim igračima, koji nisu u prvom planu, mi te utakmice pobjeđujemo. Bilo je potrebno samopouzdanje i taj rezultat da bi otpustili te kočnice i dali jedno samopouzdanje. Imamo kvalitetu i možemo igrati sa svima. I to je ono što je najvažnije i ako to uspijemo zadržati u ovom natjecanju, mislim da će rezultati biti prisutni, ali nisam od onih koji misle da po svaku cijenu moramo osvojiti medalju da bi zadovoljili sebe i sve ostale", sažeo je Zovko.

Prošli smo kroz brojne rukometne teme, a cijeli podcast pogledajte u priloženom videu gore.