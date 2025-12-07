Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ove je godine ostvario svoj najveći transfer — iz njemačkog Rhein-Neckar Löwena preselio je u mađarski Veszprem, financijski najmoćniji klub Europe. U Veszpremu ga je dočekao suigrač iz reprezentacije Luka Cindrić, a klub je pokazao ozbiljnu ambiciju u borbi za Ligu prvaka, jedini veliki trofej koji im još nedostaje. Više Helena Barić.

Nakon što je Hrvatsku vodio do svjetskog srebra početkom godine, gdje je bio najbolji strijelac i asistent momčadi, uslijedio je i najzvučniji transfer njegove karijere - Ivan Martinović prešao je iz njemačkog Rhein-Neckar Löwena u nedodirljivog prvaka mađarske - Veszprem.

"Jako sam sretan tu. Od početka, cijela ekipa i cijeli grad me primio jako dobro. Ciki mi je pomogao od početka, što se tiče Veszprema što se tiče kluba, što se tiče taktike, bio je odmah tu uz mene tako da sam mu jako zahvalan i ostalo sve mi se sviđa."

Klubovi su dogovorili jedan od rijetkih rukometnih transfera s gotovo milijunskom odštetom. Martinović i vratar Appelgren otišli su u Veszprem, dok su Mađari u drugom smjeru poslali dva igrača i 980 tisuća eura.

"Ja sam ostvario svoj san što igram Ligu prvaka to sam oduvijek htio i sad je na nama da to ostvarimo to je jedina titula koja fali Veszpremu, za sad može naravno bolje ali još je duga sezona mislim da ćemo u drugoj polovici sezone igrati naš najbolji rukomet."

Martinović je ove godine preuzeo i kapetansku vrpcu hrvatske reprezentacije, naslijedivši Domagoja Duvnjaka. Izbornik Dagur Sigurdsson poručio je kako je on savršena osoba za početak nove ere.

Nova era počinje

A nova era uskoro počinje jer je Europsko prvenstvo sve bliže. Hrvatska je u skupini E sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, protiv koje i Otvara natjecanje 17. siječnja.

"Ima nas stvarno dosta igrača koji igraju na vrhunskom nivou to sad treba sve isprobati, naš izbornik zna najbolje tko će biti najspremniji, nama je najbitnije da ostanemo mi svi zdravi, da dođemo spremni na to prvenstvo, sad je na nama da odradimo dobre pripreme, da vidimo gdje smo, što smo i da ponovimo ono što smo u prvom mjesecu napravili."

Nekoliko igrača, poput Klarice i Šipića, trenutačno se muči s ozljedama, no kapetan vjeruje da će do početka Europskog prvenstva svi biti spremni.

"Mislim da će se oporaviti, da će odraditi što bržu rehabilitaciju da budu spremni, bolje sad nego na prvenstvu da nešto bude."

Tri rukometne sile Europe - Danska, Švedska i Norveška, bit će domaćini, a Martinović očekuje da će navijači stvoriti nevjerojatnu atmosferu na tribinama.

"Igrali smo prije nekoliko godina u Malmou, znamo da je atmosfera prekrasna da je stvarno kao da igramo doma, mislim da je svaka utakmica bitna, ali ta prva je najteža, tu trebamo odmah pokazati da smo jako kvalitetna i jedna od najboljih reprezentacija na svijetu."

Sada su sve oči uprte u sjever Europe i novu generaciju Hrvatske koja kreće u još jednu borbu za postolje.