Luka Cindrić dvije godine živi u Mađarskoj: 'Sviđa mi se, podsjeća me na Ogulin'

U rubrici emosije RTL Danas Izvan terena vas vodimo u mađarski Veszprem- gdje gotovo 2 godine živi hrvatski rukometni reprezentativac, Luka Cindrić.

Jedan je od senatora rukometne reprezentacije, a kakav je život u Mađarskoj i što o Luki kažu njegovi suigrači? Priču ima Maja Oštro Flis.

Koliko si uspio pohvatati nešto mađarskog?

"Ajme, jako jako slabo najteži jezik na svijetu. Imao sam motivaciju u početku, ali su me brzo svi razuvjerili da ni ne pokušavam. Pokušavali su mnogi tečajavi, svašta- nema šanse. Baš slabo. Odustao si? Da, iako moja kćer ide sljedeće godine u školu, i već priča mađarski, vjerojatno cu uz nju naučit nešto", rekao je Cindrić pa progovorio o gradu u kojemu živi:

"Meni se sviđa jer me podsjeca na moj grad, na moj Ogulin koji je mali, tako sam i odrastao, kad smo živjeli u Barceloni, Bukureštu, to su veliki gradovi. Ovo je meni bliže, jako sam sretan ovdje."

Vesprem je jedan od najstarijih gradova u Mađarskoj, smješten je 100 tinjak kilometara od Budimpešte, i 15 od jezera Balaton. Zovu ga i gradom na sedam brežuljaka, broji oko 50 tisuća stanovnika, među njima i hrvatskog reprezentativca Luku Cindrića - kojem je Vesprem dom gotovo 2 godine.

"Zahvalan sam na svakom trenutku, jedan mali skromni dječak iz Ogulina živi svoje snove. Sve sam postigao zahvaljujući svojim radom, trudom. Zahvalan sam svojim roditeljima što su me odgojili na ispravan način. Svjedoci smo da živimo u teškim vremenima, sad kad sam stariji sam više svjestan tih vrijednosti koje su ispred mene, ono što je zapravo važno. Sretan sam i ponosan što sam sve ostvario u životu i to me motivira za dalje", rekao je Luka pa odgovorio na pitanje "Tko je Luka Cindrić?":

"Jao, dobro pitanje. Van terena sam totalno opušten, smiren, skroman, jednostavan. Cijeli život sam u sportu, stalno neki dan, završi djeci vrtić, idem s njima u park, lopta je uvijek u ruci."

Impresivan je Cindrićev klupski put - od Vardara, Kilcea, preko Dinama iz Bukurešta, do mađarskog giganta, gdje ga ugovor veže još dvije godine. Vesprem je najtrofejniji mađarski klub, prvenstvo je osvojio 28 puta, kup rekordnih 31 put. Sanjaju se snovi o Ligi prvaka, ambicije dodatno podržavaju nevjerojatni, srčani navijači. Ove sezone 32-godišnjem srednjem vanjskom društvo u klubu čini i reprezentativni kapetan - Ivan Martinović.

"Stvarno je gušt igrati ovdje, ovako je svaku utakmicu, to je baš lijepo, svi prate rukomet, ovo je rukometni grad, žive za ovo. Mene je baš iznenadilo kad sam došao i osjetio tu energiju i tu ljubav prema klubu.. fanatično skoro. Baš fanatično."

"Lagan je jako pametan i fajter", rekao je o Cuindriću Ivan Martinović, suigrač u klubu i kapetan hrvatske reprezentacije, a drugi suigrač, Islanđanin Bjarki Mar Elisson je izjavio:

"Igrao sam s puno Hrvata tijekom karijere, nikad nisam imao problem ni s kim. Volim Hrvate. Sličan je to mentalitet kao i na Islandu. Uvijek smo moj prijatelj Jakov Gojun i ja govorili - mi smo male zemlje s velikim srcem. (smijeh) On je tvorac igre, je li to jedna riječ? (smijeh) Odlično zna igru. I jako je smiješan."

"Mi se družimo stalno, moram da kažem da je dobar momak na terenu, ali i izvan njega. Prije svega to je top momak i mnogo važan za ekipu", smatra još jedan suigrač Dragan Pechmabalec.

Luka Cindrić važan je kotačić i hrvatske reprezentacije, u kojoj je, uz Marka Mamića, jedan od seniora.. Reprezentativni dres nosi od 2016-te godine. Nakupio se tu i priličan broj utakmica, prekrasnih uspomena s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Za Cindrića je kobna bila utakmica s Argentinom - u kojoj je zaradio trostruku rupturu mišića. Dio navijača u tu je priču sumnjao, bilo je kritika na Lukin račun.

"Ja sam prvi koji će prihvatit kritiku nemam ništa protiv toga, ja svoj ego mogu zatomiti nemam problem s tim, međutim od koga je kritika, ako je od kad mi trener kaze sto trebam promijeniti, naravno da ću promijeniti, ljudi koji dođu pogledat jednu utakmicu, pa kritiziraju - iskreno ne mogu prihvatit tu kritiku, mislim da se nitko od nas ne obazire na takve stvari - pobijediš - svi te hvale - izgubiš- ništa, tako je to kod nas, tipična hrvatska priča - prihvatiš to i ideš dalje."

Jer Europsko prvenstvo je iza ugla - može li svjetski viceprvak opet napraviti velike stvari?

"Bit će zanimljivo na pripremama vidjeti kako ćemo izgledati, to je ono čega se ja najviše pribojavam najviše se bojim nas, ne protivnika. Mi dosta puta znamo podbaciti zbog nas, je li blokada, pad, nesigurnost, pitanje na koje još nisam našao odgovor, a koliko sam u reprezentaciji.Očekivanja su velika i hvala Bogu da jesu takva. Što Bog da, ja se nadam da ćemo opet otići do polufinala..."

Pa neka tako i bude...