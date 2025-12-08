Liječnik upozorava na ozbiljne rizike: Popularni lijekovi protiv bolova mogu biti opasni

Svi koji redovito uzimaju ibuprofen, naproksen ili aspirin trebali bi obratiti pozornost na oštro upozorenje koje je uputio liječnik britanskog NHS-a, ističući kako dugotrajna upotreba ovih lijekova može izazvati ozbiljne nuspojave. Prema pisanju portala Mirror, ljudi moraju biti svjesni da ovi često korišteni lijekovi mogu dovesti do čireva i opasnih krvarenja uzimate li ih nekontrolirano i bez nadzora.

Dr. Mark Porter, liječnik opće prakse, za The Times je naglasio ozbiljnost situacije, pozivajući se na podatke koji pokazuju razmjere problema.

Šokantna statistika

Objavio je zabrinjavajuće podatke: "Krvarenje iz želuca i gornjeg dijela probavnog sustava opasno je stanje koje, prema reviziji koju je vodio tim sa Sveučilišta u Oxfordu, rezultira s najmanje 60.000 bolničkih prijema godišnje. Otprilike jedna od deset pogođenih osoba nikada se ne vrati kući".

Referirao se na studiju objavljenu u časopisu Gut, koja je analizirala ishode između 2007. i 2022. godine. Studija je pokazala koliko je pacijenata koji su doživjeli krvarenje uzimalo lijekove, bilo na recept ili u slobodnoj prodaji, koji su "mogli uzrokovati ili pogoršati problem".

"Gotovo polovica od 5.141 pacijenta analiziranog u reviziji bila je na nekom obliku lijeka koji pogoršava krvarenje, poput niske doze aspirina, klopidogrela te antikoagulansa varfarina i apiksabana. Jedan od 14 pacijenata uzimao je nesteroidni protuupalni lijek (NSPUL) – lijekove poput ibuprofena, naproksena ili normalne doze aspirina koji se koriste za liječenje boli i artritisa, a koji mogu uzrokovati čireve i krvarenje", pojasnio je dr. Porter.

Više od problema sa želucem

Dok su mnogi koji uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi svjesni rizika od krvarenja, dr. Porter smatra da premalo ljudi shvaća koliko opasni mogu biti nesteroidni protuupalni lijekovi.

"NSPUL lijekovi odgovorni su za otprilike trećinu svih bolničkih prijema uzrokovanih nuspojavama lijekova, što zauzvrat čini oko petinu svih bolničkih kreveta. I ne radi se samo o krvarenju iz probavnog sustava – NSPUL mogu izazvati srčane udare, moždane udare i oštećenje bubrega", upozorava on.

Mehanizam djelovanja koji ublažava bolove (inhibicija prostaglandina) istovremeno slabi prirodnu obranu želuca od vlastite želučane kiseline, što dovodi do iritacije, čireva, krvarenja, pa čak i perforacije.

Tko je u najvećem riziku?

Iako su rizici za većinu ljudi mali, dr. Porter ističe da bi neke skupine trebale biti posebno oprezne. Liječnici često uz lijekove poput ovih propisuju i lijekove za zaštitu želuca (poput omeprazola), no oni smanjuju rizik, ali ga ne uklanjaju u potpunosti.

Posebno oprezni trebaju biti:

Svi koji uzimaju niske doze aspirina ili antikoagulanse (varfarin, apiksaban).

Osobe sklone probavnim smetnjama, žgaravici i/ili s poviješću čira na želucu ili dvanaesniku.

Osobe sa zatajenjem srca i kroničnom bubrežnom bolešću.

Svi stariji od 65 godina koji ne uzimaju popratnu zaštitu za želudac.

Što koristiti i na što paziti?

Dr. Porter savjetuje izbjegavanje aspirina u potpunosti, osim ako vam ga nije izričito preporučio liječnik. "Ako imate glavobolju ili vas boli koljeno, paracetamol je vjerojatno sigurniji od ibuprofena. Povremeni unos nesteroidnih protuupalnih lijekova vjerojatno vam neće naštetiti ako ne spadate u rizične skupine. Međutim, ako vam je lijek protiv bolova potreban redovito, posavjetujte se sa svojim liječnikom", zaključuje.

Za kraj, uputio je važan savjet. Dok povraćanje krvi nitko neće ignorirati, raniji znak sporijeg krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava – crna stolica nalik katranu (melena) – ponekad može proći nezapaženo. "Ako vam se to događa, molim vas, odmah potražite pomoć."

