Britney objavila divlji video: Skoro skinula kupaći i priznala što joj se dogodilo na brodu

Britney Spears (44), američka pop pjevačica i jedna od najpoznatijih glazbenih ikona na svijetu, ponovno je privukla veliku pozornost javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Objavila je kratki video s luksuzne jahte u kojem pleše u ružičastom bikiniju, no opis snimke otkrio je da iza bezbrižnog prizora stoji i neugodna nezgoda koju je doživjela.

Ples na jahti koji je oduševio, ali i zabrinuo obožavatelje

U videu Britney izgleda opušteno i raspoloženo, plešući na palubi jahte odjevena u minijaturni ružičasti bikini koji naglašava njezinu preplanulu kožu i vitku figuru. Duga plava kosa i velike sunčane naočale dodatno ističu njezin prepoznatljiv, razigrani glamur. Ipak, opis uz objavu otkriva da plovidba nije prošla potpuno bez problema.

Nezgoda u vodi: ‘Napravila sam salto i ozlijedila se’

Slavna pjevačica priznala je da je pokušala izvesti salto prilikom skoka s broda, no pritom se ozlijedila. Iako nije otkrila koliko je ozbiljno stradala, mnoge je zabrinula činjenica da je sve spomenula usputno, tek u kratkoj rečenici ispod videa.

Skinula gornji dio bikinija usred snimke

Dodatni šok izazvao je trenutak kada je Britney tijekom snimanja počela skidati gornji dio bikinija. Takav potez mnoge je iznenadio, no njezini pratitelji navikli su na objave koje nerijetko izazivaju kontroverze i potiču rasprave o njezinu privatnom životu. Britney je posljednjih godina sve aktivnija na Instagramu, gdje često dijeli plesne videe i prizore iz svakodnevice, a ovaj posljednji još je jednom pokazao da je i dalje itekako u stanju privući pozornost milijuna ljudi.

