Vjekoslavi Bach ukrali psa pa prodali na oglasniku: 'Samo da znam da je moja curica dobro'

Naša voditeljica Vjekoslava Rita Bach (52) proživljava pravu noćnu moru. Na društvenim mrežama podijelila je potresnu ispovijest o tome kako joj je nedavno ukraden pas, a dodatni šok uslijedio je kada je oglas za njegovu prodaju pronašla – na jednom od najpoznatijih oglasnika.

Vjekoslava se emotivnom objavom obratila svojim pratiteljima na Facebooku, moleći za pomoć i bilo kakvu informaciju o sudbini njezine ljubimice.

„Dragi ljudi, nedavno mi je ukraden pas i našla sam ga na Njuškalu! Molim ako je itko kupio moju curicu neka mi se javi da bar znam da je okej. Ostavljam i broj čipa jer je Arya prijavljena na mene!! I slike su iz mog stana!! Sve je prijavljeno inspektoratu i policiji, no nadam se da će se netko javiti samo da znam da je moja curica dobro“, napisala je shrvana voditeljica u objavi koju je u međuvremenu uklonila s profila.

Pratitelji u nevjerici

Uz objavu je priložila i screenshotove oglasa, a cijela situacija izazvala je val ogorčenja i tuge među njezinim pratiteljima. U komentarima su se nizale poruke podrške i nevjerice.

„Ja sam u šoku, što ovo postoji – da ukradu psa pa ga nađeš na Njuškalu. Majko mila, užas i tuga. Nadam se da ćeš uspjeti doći do svoje bebe“, napisala je jedna pratiteljica, dok su se brojni drugi uključili dijeljenjem objave kako bi pomogli u potrazi.

Vjekoslava se ponovno javila u komentarima, dodatno naglasivši koliko joj je važno barem saznati da je pas na sigurnom.

Policija je upoznata sa slučajem

„Molim vas, okrenite se oko sebe. Ako ugledate ovu predivnu curku, javite mi! Negdje je… Znam imena žena koje su mi je uzele, ali još ih neću iznositi dok policija ne odobri“, poručila je.

Cijeli slučaj prijavljen je nadležnim institucijama, a javnost se nada sretnom raspletu i povratku Arye njezinoj vlasnici. Ova priča još jednom otvara pitanje sigurnosti kućnih ljubimaca i zloupotrebe internetskih oglasnika.

