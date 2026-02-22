Usred noći stranac potegao nož na muškarca u Zagrebu: Policija se oglasila

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o sukobu dvojice muškaraca prošlog petka, 20. veljače, oko pet sati u središtu grada u Petrinjskoj ulici.

Uskoro su zatekli dvojicu muškaraca, i to 23-godišnjeg stranog državljanina te 43-godišnjaka. Policija je potvrdila da su se njih dvojica prvo sukobili verbalno, a potom je mladić nožem ozlijedio od sebe starijeg muškarca.

Stranca su uhitili, dok su ozlijeđenom 43-godišnjaku pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Sada je zagrebačka policija potvrdila da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim strancem te da je počinio kaznena djela prijetnje i teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 43-godišnjeg muškarca.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.

