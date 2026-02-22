FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE KRENULO SVAĐOM /

Usred noći stranac potegao nož na muškarca u Zagrebu: Policija se oglasila

Usred noći stranac potegao nož na muškarca u Zagrebu: Policija se oglasila
×
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Sukob je krenuo oko 5 sati, policija je zaprimila dojavu, a onda su ih i zatekli na terenu

22.2.2026.
13:55
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o sukobu dvojice muškaraca prošlog petka, 20. veljače, oko pet sati u središtu grada u Petrinjskoj ulici.

Uskoro su zatekli dvojicu muškaraca, i to 23-godišnjeg stranog državljanina te 43-godišnjaka. Policija je potvrdila da su se njih dvojica prvo sukobili verbalno, a potom je mladić nožem ozlijedio od sebe starijeg muškarca.

Stranca su uhitili, dok su ozlijeđenom 43-godišnjaku pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Sada je zagrebačka policija potvrdila da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim strancem te da je počinio kaznena djela prijetnje i teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 43-godišnjeg muškarca.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO Brutalno: Nokautirao ga golim rukama, samo se strovalio na pod

NapadStranacZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx