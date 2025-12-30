Blagdanska atmosfera još lebdi u zraku: 'Ovo je drvce koje je odlučilo ići 'na sve''

Kako se godina polako primiče svom kraju, a blagdanska atmosfera još uvijek lebdi u zraku, vrijeme je za još jedan pogled unatrag na vaše jelke, ali bez žurbe. U ovom tihom međuprostoru između Božića i Nove godine, kad se dani stapaju jedan u drugi, božićni žiri nastavlja s ocjenjivanjem svega onoga što je obilježilo prosinačke dane i unijelo toplinu, kreativnost i malo veselja u svakodnevicu.

Još uvijek smo u prazničnom raspoloženju, ali već lagano okrećemo pogled prema onome što dolazi. Jer baš sada, dok godina tiho i polako zatvara svoja vrata, idealno je vrijeme za još malo lampica.

Foto: Valentina Bedić

DJED MRAZ:

Ovo je ozbiljno drvce, gotovo kao da se prijavilo na natjecanje bez imalo treme. Klasična crveno-zlatno-zelena paleta je jasna, uredna i vrlo božićna. Ima puno detalja, ali nisu nasumični – sve ima svoje mjesto. Malo je ''školski savršeno'', ali Božić to ponekad i treba.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Ovo je glamur s mjerom i stilom. Mašne, kuglice, zvijezde i bogato podnožje s jaslicama stvaraju snažan vizualni dojam. Drvce izgleda luksuzno, promišljeno i vrlo spremno za objavu na Instagramu, ali i dalje toplo. Ovo je primjer kako se klasika nosi na visokoj razini.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća prava božićna priča – drvce, jaslice, svjetla i osjećaj okupljanja. Ima emociju, ima toplinu i ima onu radost zbog koje volimo Božić. Nije eksperimentalno, ali je iskreno i puno života. Ovo je drvce koje okuplja obitelj.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je bogato, vrlo usklađeno i snažno u božićnom identitetu. Kombinira tradiciju, estetiku i emocionalnu toplinu, uz odličnu integraciju prostora i jaslica. Riječ je o vrlo zaokruženom i dojmljivom božićnom postavu.

Prosječna ocjena: 8,8/10

Foto: Mirjana Vnučec Pavlović

DJED MRAZ:

Ovo drvce ide ravno u srž tradicije – pravo, prirodno, s crvenim detaljima i vrpcom koja lijepo povezuje cijelu priču. Nema viška ni napora da se nekoga impresionira, što mi je simpatično. Ovo je drvce koje zna da ne mora vrištati da bi bilo božićno. Tiho je, ali autentično.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Prirodno drvce uvijek ima dodatne bodove, a crvene dekoracije i vrpca daju mu klasičan, ali vrlo chic izgled. Volim što je fokus na materijalima i teksturama, a ne na količini. Možda bih dodala jedan detalj više, ali ovako djeluje vrlo elegantno i profinjeno. Minimalistički glam.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća pravi duh doma – mir, toplina i ritual Božića. Drvce se savršeno uklapa u prostor, zajedno s biljkama i jaslicama stvara osjećaj života i prirode. Nije razigrano, ali je iskreno i toplo. Ovo je drvce uz koje se sjedi, priča i pije čaj.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je vrlo prirodno, autentično i snažno u božićnom duhu. Kombinira tradiciju, toplinu doma i skladno se uklapa u prostor bez potrebe za pretjerivanjem. Riječ je o tihom, ali vrlo uvjerljivom božićnom postavu.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Antonija Kizivat

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje ozbiljno shvaća Božić – i to cijenim. Snijeg, crveno-bijela paleta i bogate jaslice stvaraju snažan tradicionalni identitet. Možda je malo svečano do razine crkvene procesije, ali hej – Božić to ponekad i traži. Ovo je drvce s autoritetom.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Elegantno, profinjeno i vrlo pažljivo stilizirano. Cvjetni motivi, teksture i jasna kolor paleta daju luksuzan dojam bez kiča. Jaslice su pravi statement dodatak i podižu cijelu priču na višu razinu. Ovo izgleda kao iz modnog editorijala – ozbiljno lijepo.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća duboka emocija i poštovanje tradicije. Jaslice nisu samo dekor, nego srce cijelog postava, a drvce ih savršeno nadopunjuje. Nije razigrano, ali je toplo i snažno u poruci. Ovo je Božić s pričom i značenjem.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce i jaslice zajedno čine snažan, emotivan i vrlo tradicionalan božićni postav. Sve je usklađeno, promišljeno i bogato simbolikom, s jasnim fokusom na blagdansku poruku. Ovo je klasičan Božić u punom smislu riječi.

Prosječna ocjena: 8,8/10

Foto: Maja Selakovic

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje je odlučilo ići ''na sve'' – i nije se pokajalo. Srebrno-bijela paleta je jasna i dosljedna, a količina ukrasa je na samoj granici pretrpanosti, ali je još uvijek pod kontrolom. Posebno mi se sviđa što cijeli kut diše kao jedna božićna scena, a ne samo drvce. Malo sam se umorio gledajući, ali priznajem – obavilo je svoj posao.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je čisti božićni editorijal. Srebrni tonovi, perje, teksture i pažljivo složeni detalji stvaraju snažan dojam luksuza. Drvce ima jasan koncept i savršeno je povezano s ostatkom dekoracije u prostoru. Ovo je glamur bez isprike.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Ovdje nema šanse da se netko ne nasmije. Figurice, saonice, Djeda Mraz i cijela scena oko drvca stvaraju pravi osjećaj veselja i iščekivanja. Možda nije tiho i nježno, ali je toplo, živo i puno radosti. Ovo je drvce koje priča priču i okuplja ljude.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je izrazito upečatljivo, tematski snažno i savršeno uklopljeno u prostor. Kombinira luksuz, razigranost i božićnu bajku u jednu veliku, dojmljivu scenu. Ovo nije samo drvce, nego kompletan blagdanski doživljaj.

Prosječna ocjena: 8,8/10

Foto: Sanja Božičević

DJED MRAZ:

Ovo drvce je odlučilo biti romantično i dosljedno – i to mu uspijeva. Pastelna ružičasto-siva paleta je neuobičajena, ali vrlo kontrolirana i bez lutanja. Malo mi nedostaje klasičnog božićnog “crvenog alarma”, ali cijenim hrabrost i urednost.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je čista estetika. Cvjetni motivi, teksture i pastelni tonovi izgledaju luksuzno, moderno i vrlo trendovski. Sve je usklađeno do posljednjeg detalja i izgleda kao da je izašlo iz lifestyle magazina. Ovo je pravi božićni glam.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce je nježno, sanjivo i pomalo bajkovito. Nije veselo u klasičnom smislu, ali ima toplinu i emociju mira. Osjeća se pažnja i ljubav u svakom detalju. Ovo je Božić za one koji vole tišinu i ljepotu.

Ocjena: 8,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je izrazito originalno, estetski snažno i jasno stilizirano. Iako odstupa od klasičnog božićnog kolorita, donosi sofisticiranu i romantičnu interpretaciju blagdana. Ovo je drvce koje ostavlja dojam i svakako ga se pamti.

Prosječna ocjena: 8,7/10

