Preminuo autor "riječke himne" Damir Badurina
Pjesma je prvotno bila namijenjena RK Zametu, ali ju je naknadno prigrlio cijeli grad
U ponedjeljak je u 68. godini života preminuo riječki glazbenik i autor "riječke himne“ "Najdraža Rijeko“, Damir Badurina.
Iako je pjesma napisana sredinom 1980-ih i bila primarno namijenjena RK Zametu, prigrlio ju je cijeli grad te su se njome slavile sve pobjede klubova s Kvarnera, neovisno o tome o kojem je sportu riječ. "Najdraža Rijeko“ naknadno je proglašena i himnom Grada, a posebnu je snagu dobila nakon što su je 1990-ih prigrlili riječki branitelji i pripadnici Armade.
Badurina je pjesmu izveo i na Kantridi, kada je u svibnju 1999. pred 25 tisuća gledatelja zapjevao prije utakmice s Osijekom, u kojoj je Rijeci ukradena titula prvaka.
Damir Badurina - Najdraža Rijeko
Iz tvoje sam kolijevke, Rijeko
otplovio negdje daleko
al' uvijek si bio i ostao, Grade
čežnja u srcu mom, ja sam u tvojoj
ti u mojoj duši
Rijeko, jer moj si dom
Ref.
Najdraža Rijeko
otvori njedra
vraćam se tebi
primi mi jedra
Voljeni Grade
otvori vrata
da pogledam Kvarner
sa vrha Trsata
Najdraža Rijeko
pružam ti ruku
spustit ću sidro
u tvoju luku
Voljeni Grade
za tebe dišem
najljepšu pjesmu
srcem ti pišem
Mladost je htjela daljine
luke bez tvoje topline
al' uvijek si bio i ostao, grade
čežnja u srcu mom
ja sam u tvojoj
ti u mojoj duši
Rijeko, jer moj si dom
Ref.
Voljeni Grade za tebe dišem
najljepšu pjesmu srcem ti pišem
Rijeko, moj si dom
