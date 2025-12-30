Preminuo autor "riječke himne" Damir Badurina

U ponedjeljak je u 68. godini života preminuo riječki glazbenik i autor "riječke himne“ "Najdraža Rijeko“, Damir Badurina.

Iako je pjesma napisana sredinom 1980-ih i bila primarno namijenjena RK Zametu, prigrlio ju je cijeli grad te su se njome slavile sve pobjede klubova s Kvarnera, neovisno o tome o kojem je sportu riječ. "Najdraža Rijeko“ naknadno je proglašena i himnom Grada, a posebnu je snagu dobila nakon što su je 1990-ih prigrlili riječki branitelji i pripadnici Armade.

Badurina je pjesmu izveo i na Kantridi, kada je u svibnju 1999. pred 25 tisuća gledatelja zapjevao prije utakmice s Osijekom, u kojoj je Rijeci ukradena titula prvaka.

Damir Badurina - Najdraža Rijeko

Iz tvoje sam kolijevke, Rijeko

otplovio negdje daleko

al' uvijek si bio i ostao, Grade

čežnja u srcu mom, ja sam u tvojoj

ti u mojoj duši

Rijeko, jer moj si dom

Ref.

Najdraža Rijeko

otvori njedra

vraćam se tebi

primi mi jedra

Voljeni Grade

otvori vrata

da pogledam Kvarner

sa vrha Trsata

Najdraža Rijeko

pružam ti ruku

spustit ću sidro

u tvoju luku

Voljeni Grade

za tebe dišem

najljepšu pjesmu

srcem ti pišem

Mladost je htjela daljine

luke bez tvoje topline

al' uvijek si bio i ostao, grade

čežnja u srcu mom

ja sam u tvojoj

ti u mojoj duši

Rijeko, jer moj si dom

Ref.

Voljeni Grade za tebe dišem

najljepšu pjesmu srcem ti pišem

Rijeko, moj si dom

