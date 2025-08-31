Konačan pozdrav ljetu ili nas još čekaju vrućine? Meteorolog otkrio što nas čeka u rujnu

Nakon izražene promjene vremena, sami kraj kolovoza i početak rujna donosi barem kratkotrajnu stabilizaciju. Frontalni sustav tijekom nedjelje odmiče od naših krajeva dalje na istok, a prolazno će ojačati greben anticiklone. Prolazno, jer već do sredine tjedna stiže novi poremećaj, ali oslabljen.

NEDJELJA

U početku još mjestimična kiša na kopnu, koji obilniji pljusak u Slavoniji i na širem dubrovačkom području. No, ujutro, a osobito tijekom prijepodneva smirivanje i smanjenje naoblake sa zapada. Tek povremeno još malo zaostale kiše može biti na istoku. Vjetar slab do ponegdje umjeren sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu oblake će rastjerati nakratko i bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno razvedravanje pa će ubrzo prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab, a bit će i malo toplije, između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još uvijek dosta oblaka, ali kiša postupno prestaje, čak će biti i sunčanih razdoblja, najprije na zapadu. Temperatura oko 24 stupnja, no uz umjeren, prolazno i pojačan sjeverozapadnjak činit će se svježije.

U Dalmaciji zato razvedravanje, tek uz pokoji razvoj oblaka u zaobalju postoji mala vjerojatnost za kratkotrajni izolirani pljusak, većinom uz granicu sa BIH. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura između 25 i 28 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ponegdje i vedro, a samo lokalno uz porast naoblake u riječkom zaleđu i Gorskom kotaru može pasti malo kiše. Vjetar slab sjeverozapadni te malo toplije. Bit će između 25 i 27 stupnjeva, koji niže u gorju.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U rujan krećemo sunčanije, a nakon svježijeg jutra, danju opet vrlo toplo i sparno. No, kakav bi to početak klimatološke jeseni bio bez najave naoblačenja i promjenjivog vremena. To nas očekuje već s utorka na srijedu pri čemu će kiša i pljuskovi biti nešto češći u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj, ali znatno manje izraženi nego danas i jučer. Stabilnije od četvrtka, danju opet toplije, a moglo bi tako i potrajati.

Foto: Rtl Danas

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu u početku sunčano, ali već u ponedjeljak kreće južina, izraženija u nestabilniji utorak. Pljuskovi najprije na sjeveru, zatim i Dalmaciji, ali rjeđe i kraće nego ovog vikenda, a smirivanje se očekuje tijekom srijede. Noću ugodno, danju vrlo toplo, a porast temperatura uz dosta sunca očekuje se u mirnijoj i stabilnijoj drugoj polovici tjedna kada bi ponegdje moglo biti i vruće.