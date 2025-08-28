Još danas vrućina, ali od petka promjena vremena: Meteorolog otkrio što nam stiže

Kreće izražena južina kao najava u promjenu vremena koja stiže u petak. Frontalni poremećaji približavaju se našim krajevima, a ispred njih pritječe nam topao i postupno sve vlažniji zrak.

ČETVRTAK

Ujutro opet većinom sunčano, tek umjerena naoblaka na sjevernom dijelu Jadrana. Postupno sve vjetrovitije, osobito na moru. Puhat će umjereno i pojačano, mjestimice i jako jugo. Na kopnu slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Samo jutro još malo toplije

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano, tek prolazno nešto umjerene naoblake oko Korduna, Banovine ili uz granicu sa Slovenijom, ali uz vrlo vrlo malu šansu za kakav kratki pljusak. Vjetar slab do tek ponegdje umjeren južni, a temperatura oko 32-33 °C pa će se uz sparinu činiti vrlo vruće.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, čak ponegdje ostaje i vedro, a temperatura još viša uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Bit će lokalno i do 34 °C.

U Dalmaciji obilje sunca. No, sve vjetrovitije, a more valovitije. Naime, jugo će pojačati na umjereno ponegdje jako. Temperatura od 30 °C duž obale i na otocima do 33 °C u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano po jakom jugu, a jakih udara jugozapadnjaka bit će i višem gorju. Više oblaka skupljat će se u Istri i sjevernijim krajevima, ali uglavnom suho. No, kasnije navečer s mora do zapadne obale Istre može stići koji izraženiji grmljavinskih pljusak. Temperatura između 27 i 31 °C, čak i gorskim krajevima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak promjena vremena. Postupno naoblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Kiša izglednija u promjenjivu subotu s kojom će se prekinuti vrućina i sparina. Razvedravanje zatim u nedjelju, a ostaje manje toplo pa i suho. No, novo naoblačenje, čak i uz češću kišu oko utorka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak sve nestabilnije. Česti će biti ti prolazno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom pa i nevremena, najprije na sjevernom dijelu, a zatim i Dalmaciji, osobito u noći na subotu. Jugo nakon toga slabi, a slijede dva mirnija i sunčanija, manje topla dana pred novu epizodu južine koja kreće početkom idućeg tjedna i rujna.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima