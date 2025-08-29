U Hrvatsku stiže gadna promjena: 'Pripremite se na grmljavinsko nevrijeme, moguća je i tuča'

Postupno nas zahvaćaju frontalni sustavi i ciklona sa zapada te donose kišu, pljuskove i lokalna nevremena. No, ispred njih uz izraženu južinu stigao je i saharski pijesak u atmosferu iznad naših krajeva i zamutio nebo.

No, danas treba biti pripravan na moguće grmljavinsko nevrijeme, posebice sjeverni zatim i srednji dio Jadrana. Može biti tuče, olujnog vjetra, na moru moguće i pijavica.

Petak

Ujutro naoblačenje zahvaća sjeverni Jadran gdje će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a moguće je već i lokalno nevrijeme uz naglo okretanje juga na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Drugdje još barem djelomice sunčano, na moru po jakom jugu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačnije s mjestimičnom kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno izraženiji. Već sredinom dana će jugozapadni vjetar okrenuti na prolazno jak sjeverozapadnjak. Temperatura između 28 i 31 °C.

Na istoku još uvijek vrlo vruće i sparno, osobito u Podunavlju, čak do 34, moguće i 35 °C. No, stiže postupno naoblačenje sa zapada, sve izgledniji mjestimični pljuskovi, sjeverozapadnjak, a krajem dana oko slavonskog gorja moguće i nevrijeme.

I u Dalmaciju će početi stizati pljuskovi praćeni grmljavinom, ali češći i izraženiji navečer. Puhat će umjereno i jako jugo. Temperatura slična ili samo malo niža. Bit će između 28 i 31 °C.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo uz najvjerojatnija lokalna grmljavinska nevremena praćena tučom i olujnim vjetrom, osobito na Kvarneru, a pritom se očekuje i obilna količina kiše. Malo mirnije krajem dana i navečer.

Idućih dana na kopnu

Promjenjivo još i u subotu, manje toplo, a pljuskovi češći u Slavoniji. Od nedjelje stabilnije uz više sunčanih razdoblja, možda još ujutro malo kiše na istoku. Novo naoblačenje i pljuskovi tijekom utorka. Bit će manje toplo, noću ponegdje i svježe.

Foto: Rtl Danas

Idućih dana na moru

Na Jadranu još u subotu prilično nestabilno, glavnina kiše i nevremena očekuje se sada u Dalmaciji, ali jugo slabi. Nedjelja donosi smirivanje i djelomično razvedravanje, izostat će vrućina, no novi tjedan donosi novu južinu, u utorak i novu kišnu epizodu.