Božić je sve bliže, a ovim znakovima će biti najteže: Čeka ih najstresniji period ikad

Blagdanska sezona trebala bi biti sinonim za radost, opuštanje i druženje s voljenima. Ipak, za neke od nas, pritisak očekivanja, obiteljska dinamika i užurbani tempo pretvaraju ovo doba godine u pravi maraton stresa.

Dok se većina prepušta čaroliji lampica i mirisu cimeta, astrološke konstelacije ove godine donose posebne izazove za četiri horoskopska znaka. Intenzivna planetarna kretanja, uključujući retrogradni Mars, pojačat će osjećaj napetosti i natjerati ih da se suoče s dubokim osobnim i emocionalnim preispitivanjima.

Ako ste jedan od njih, pripremite se - ovi bi blagdani mogli biti najstresniji do sada.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Jarčevi su poznati po svojoj marljivosti i ambiciji, no upravo ih te vrline tijekom blagdana dovode do ruba izdržljivosti. Cijelu ste godinu naporno radili, a umjesto zasluženog odmora, prosinac donosi samo novu listu obaveza - od organizacije obiteljskih okupljanja do kupovine savršenih darova.

Osjećate se iscrpljeno, a pritisak da sve mora teći glatko i prema vašim visokim standardima stvara dodatnu napetost. Jedna kriva riječ ili neplanirana situacija može biti kap koja će preliti čašu.

Ove godine, astrološki utjecaji dodatno kompliciraju situaciju. Retrogradni Mars vas tjera da preispitate prošle odluke, posebno one vezane uz financije i intimne odnose, što vam oduzima mentalnu energiju.

Osjećate se kao da ste pod golemim teretom odgovornosti, a blagdanska atmosfera vam ne pomaže da se opustite. Ne zaboravite da je u redu imati osjećaje i pokazati ranjivost.

Ako osjetite da vam je svega previše, dopustite si otići ranije s obiteljskog okupljanja. Kratak posjet bolji je od nikakvog, a oni kojima je stalo do vas će razumjeti.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevice su majstori organizacije i detalja, no blagdani njihov urođeni perfekcionizam dovode do ekstrema. Opsjednuti ste željom da sve bude savršeno – od dekoracija i jelovnika do atmosfere za stolom.

Toliko se trudite kontrolirati svaku sitnicu da zaboravljate uživati u trenutku. Kada stvari neizbježno krenu po zlu, pa makar se radilo i o najmanjoj sitnici, obuzima vas stres i postajete pretjerano kritični prema sebi i drugima.

Planetarni tranziti ovog prosinca ne idu vam na ruku. Napeti aspekti između Sunca, Merkura i Saturna donose konfuziju i potencijalne nesporazume u komunikaciji, što je za vas, koji cijenite jasnoću, prava noćna mora.

Osjećat ćete se kao da vas vuku u različitim smjerovima, a vaši se planovi sudaraju sa surovom stvarnošću. Umjesto da se brinete što bi sve moglo poći po zlu, pokušajte se prepustiti. Blagdani ne moraju biti savršeni da bi bili lijepi. Udahnite duboko i dopustite si malo zdravog kaosa.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Kao najemotivniji znak Zodijaka, Rakovi duboko proživljavaju blagdansko razdoblje. Osjećate golemu odgovornost da svima oko sebe stvorite toplu i čarobnu atmosferu, često zanemarujući vlastite potrebe. Poput spužve upijate emocije članova obitelji, pa vas svaka napetost ili neriješeni sukob pogađa izravno u srce.

Blagdani u vama bude i snažnu nostalgiju, zbog čega možete osjećati tugu za prošlim vremenima ili osobama koje više nisu s vama.

Astrološka klima dodatno pojačava vašu osjetljivost. Pun Mjesec u Blizancima aktivira vašu dvanaestu kuću podsvijesti i tajni, tjerajući vas da se suočite s potisnutim osjećajima i strahovima. To može biti iznimno iscrpljujuće i dovesti do osjećaja izolacije usred blagdanskog veselja. Vaš lijek je u stvaranju sigurnog utočišta.

Pronađite trenutak za sebe, pustite omiljenu blagdansku glazbu ili pogledajte film koji vas tješi. Briga o sebi nije sebičnost, već nužnost.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Ovnovi su navikli juriti kroz život punom snagom, no ovog prosinca svemir im je pripremio crveno svjetlo. Vaš vladajući planet, Mars, kreće se retrogradno, što drastično usporava vašu uobičajenu vatrenu energiju.

Osjećate se frustrirano, kao da ste zapeli u mjestu, a ta nekarakteristična pasivnost čini vas razdražljivima. Blagdanska obaveza mirovanja i druženja samo pojačava vaš osjećaj da biste trebali biti negdje drugdje i raditi nešto produktivno.

Osim toga, emocionalno ste osjetljiviji nego inače. Dok inače brzo prebolite slomljeno srce, sada bi vas odbijanje ili ljubavni neuspjeh mogao pogoditi puno jače. Zato dobro razmislite prije nego što napravite neki veliki romantični potez.

Ovo nije vrijeme za jurišanje naprijed, već za duboku introspekciju. Iskoristite ovo prisilno usporavanje da preispitate svoje ciljeve, želje i odnose. Odgovori koje tražite doći će, ali samo ako si dopustite stati i poslušati svoj unutarnji glas.